Metz : 800 personnes réunies contre les violences policières

Plus de 800 personnes se sont retrouvées ce samedi dans les rues du centre-ville de Metz. Au programme : une manifestation contre les violences policières et le racisme à l'appel notamment du collectif étudiant "Metz en lutte". Quelques tensions ont éclaté près de la Préfecture et du tribunal.