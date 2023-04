Metz : 9 200 participantes pour la dixième édition de la Messine

Corine participe à sa première Messine ce dimanche. Cette grand-mère était accompagnée pour l'occasion de sa fille, Véronique et de sa petite-fille Clémence. "Et encore, on aurait pu ramener l'arrière-grand-mère", sourit la sexagénaire. "Mais elle ne marche plus assez bien". Clémence, elle est habillée tout en rose, des chouchous aux baskets en passant par le tutu. "Je suis là pour soutenir les femmes", explique la jeune fille.

Beaucoup de familles sont venues ensemble à cette dixième édition de la course caritative qui lutte contre le cancer du sein et sensibilise au dépistage. "Nous avons une tante de toucher", explique Amélise venue avec ses enfants. "Ce type d'événement permet à nous parents d'expliquer les enjeux et la nécessité de faire attention via le dépistage. C'est une bonne manière de faire passer le message."

L'heure est à l'échauffement. © Radio France - Thomas Vinclair

Cette année, 9 200 personnes ont marché ou couru dans les rues de Metz. Entre les enfants et les adultes, il y avait 1000 dossards de plus que l'an dernier lors de la première édition après la pandémie. La Messine retrouve des couleurs. "C'est une bonne nouvelle", sourit François Battle, le président de l'Athlétisme Metz Métropole, l'un des organisateurs. "Il faut féliciter l'ensemble des bénévoles qui ont réalisé un travail remarquable pour faire de cet événement une si belle fête." Depuis la première édition en 2012, la Messine a permis de récolter 541 640 € pour la recherche contre le cancer.