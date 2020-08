Metz : à quoi vont ressembler les Fêtes de la Mirabelle en pleine épidémie ?

En pleine épidémie de coronavirus, la mairie de Metz a choisi de maintenir les Fêtes de la Mirabelle, sans corso fleuri ni élection de la reine, mais avec des concerts, des marchés de plein air, la fête foraine et les montgolfiades. Et voici le programme.

La mairie de Metz a choisi de maintenir les 70e Fêtes de la Mirabelle, avec une semaine de décalage cette année, malgré le contexte épidémique. Elles se dérouleront du 27 au 30 août, principalement sur l'esplanade de la place de la République, avec la fête foraine qui ouvrira ses portes dès le 21 août. Mais les contraintes sanitaires ont obligé à revoir profondément la tradition. Petit tour d'horizon en trois questions.

1. Pas de corso, pas d'élection, alors il y aura quoi ?

Pas de corso fleuri, pas d'élection de la reine cette année, la reine 2019 voit son mandat prolongé d'une année supplémentaire. "Une élection en ligne, virtuelle, aurait pu être maintenue, mais ça n'avait pas la même saveur", explique le maire de Metz François Grosdidier. Mais il y aura un marché des saveurs, ainsi qu'un marché d'arts, avec une centaine d'exposants répartis sur 40 stands installés sur l'esplanade. 22 fanfares et déambulations musicales ou théâtrales autour du site auront lieu, de jour comme en soirée, sur les quatre jours de fêtes. Enfin, 10 concerts de jardins seront joués au jardin d'amour, derrière le Temple Neuf, et au jardin Fabert, avec inscription obligatoire au préalable sur le site de la mairie. Enfin, les montgolfiades sont maintenues du 9 au 13 septembre, avec des ballons à l'effigie de la mirabelle, et un vol sera réservé gratuitement pour les soignants.

2. Quelles règles sanitaires sur l'esplanade ?

La règle sera la même que sur les marchés de plein vent, soit le masque obligatoire lors des déplacements dans les allées, et une jauge maximale de monde présent sur l'esplanade. Mais il n'y aura pas de barrières à l'entrée pour filtrer le nombre de visiteurs, indique la mairie. "Les règles sanitaires ne nous empêchent pas de faire la fête", assure François Grosdidier, le maire de Metz, "elles nous imposent seulement de le faire en respectant certaines précautions, et les Fêtes de la mirabelle seront exemplaires à cet égard".

3. On nous avait promis un feu d'artifice ?

Le nouveau maire de Metz avait promis de rétablir le feu d'artifice tiré lors des Fêtes de la Mirabelle, qui n'avait pas eu lieu en 2019 sous la mandature de Dominique Gros. Sauf qu'il n'aura pas lieu cette année : "Je pense que le feu d'artifice crée un attroupement qui n'est pas maîtrisable, donc je ne veux pas prendre cette responsabilité, car même si on prend un certain périmètre, il se voit à des kilomètres et on va provoquer des attroupements spontanés qui sont porteurs de risques sanitaires", explique François Grosdidier. Mais il se dit "absolument décidé à restaurer le feu d'artifice de la Mirabelle".