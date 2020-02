Metz : Brigitte Macron en visite à l'Institut des jeunes sourds pour l'opération Pièces jaunes

Metz, France

La première dame de France en visite à Metz. Brigitte Macron a passé l'après-midi à l'institut national des jeunes sourds mercredi. Une visite organisée dans le cadre de l'opération Pièces jaunes, car l'institut messin, qui accueille 170 jeunes, de la maternelle au lycée, est doté d'une "salle de rythme" flambant neuve, financée à hauteur de 30.000 euros par l'opération.

Une salle de musique équipée de panneaux vibrants

Françoise Slinger-Secotti, la directrice de l'établissement explique à quoi sert cette salle : "Cette dotation a permis de renouveler une partie de l'équipement musical. Cette salle est très spéciale car elle dispose d'un plancher vibrant mais aussi de panneaux vibrants qui permettent de mieux réverbérer les sons, et ainsi les jeunes sourds ressentent mieux les vibrations."

C'est formidable de les voir jouer", Brigitte Macron

La visite de Brigitte Macron a commencé par un concert. Ylian, 13 ans est fan de batterie : "Avec le bâton quand je tape dessus, cela fait vibrer mon corps, mes bras et comme ça je peux faire tous les sons que je veux !" La première dame a assisté au concert, au premier rang : "Je trouve que ça montre que les vibrations nous donnent à voir. Tous nos sens se répondent, et ça tous ces jeunes l'ont bien compris." Depuis sa création, en 1989, l'opération pièces jaunes a permis de financer 619 projets différents dans le Grand Est pour un montant de plus de 6 millions d'euros.