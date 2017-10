Metz : des "bWaTaMO" en souvenir des attentats du 13 novembre

Jusqu'au 13 novembre prochain, chacun est invité à glisser un petit mot dans des boites disséminées dans plusieurs endroits de Metz. C'est la nouvelle initiative originale de la créatrice de l'opération "Un bouquet pour la paix".

Ses idées naissent, dit-elle, lors de ses nuits d'insomnie. Les insomnies de Rachel Papa sont très fertiles. Elle avait eu l'idée de lancer l'opération "Un bouquet pour la paix" dans les heures qui suivaient l'horreur des attentats de Saint-Denis et Paris, le 13 novembre 2015. Le principe était de faire circuler et de partager des bouquets de fleurs et d'en publier la photo sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, elle s'étonne de la jolie chaîne de solidarité qui s'est créé, et dont elle est le premier maillon.

Deux ans plus tard, la messine a une fois de plus fait travailler son imagination nocturne. C'est ainsi que son nées de drôles de boites originales au nom évocateur, à prononcer à haute voix : des "bWaTaMO".

7 boites, personnalisées par 7 artistes locaux, installées dans 7 lieux festifs où l'on se retrouve, se rencontre, où on échange et on refait le monde. Ce sont des bars, des restaurants. On peut y glisser un dessin, un petit mot, pour se souvenir des événements bien-sûr, mais aussi pour évoquer l'avenir...

Le chiffre n'a pas été choisi au hasard, il s'agit de symboliser les 7 lieux touchés par des attaques ce soir la. Le contenu des boites sera exposé à Metz, le soir du 13 novembre, dans un lieu qui ne sera dévoilé qu'à la dernière minute sur les réseaux sociaux.

Retrouvez ici les lieux où trouver les "bWaTaMo" sur la page facebook d'"Un bouquet pour la paix"