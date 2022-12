Metz : des habitants se mobilisent pour la sauvegarde du temple protestant de Queuleu

L'association de sauvegarde du temple de Metz-Queuleu compte désormais plus d'une centaine d'adhérents, deux mois après sa création. Ce sont principalement des habitants du quartier, protestants ou non, souhaitant protéger le temple du quartier. Cela fait cinq ans que le temple de Metz-Queleu est fermé faute de fidèles, et le consistoire protestant, l'actuel propriétaire de l'édifice, a annoncé sa destruction et la mise en vente du terrain. De peur que le temple soit détruit voire qu'un immeuble soit construit à sa place, ces habitants ont décidé de se mobiliser. "On n'imagine pas qu'il puisse être détruit, c'est l'emblème de notre quartier", explique Anne Kajzer, membre de l'association de sauvegarde du temple. "L'idée, c'est de travailler avec le consistoire et de réfléchir ensemble, on veut à tout prix éviter une démolition. On aimerait prendre l'exemple d'un temple à Strasbourg devenu un tiers lieu, pourquoi ne pas imaginer, une libraire, un lieu associatif ou encore une salle de concert ici ?"

ⓘ Publicité

L'intérieur du temple, parfaitement conservé © Radio France

Un patrimoine exceptionnel

Ce temple est toujours en parfait état, il a été construit en 1904 pendant l'annexion, par l'architecte allemand Ludwig Levy, avec de la pierre de Jaumont et du grès rose d'Alsace. Des arguments que l'association compte mettre en avant pour éviter une vente qui se solderait par une démolition. "Ce temple a marqué la présence allemande pendant l'annexion, c'est important dans l'histoire de la ville. Il y a deux rosaces magnifiques, un orgue toujours en état, les dimensions du bâtiment sont aussi remarquables, tout est harmonieux", détaille Philippe François, le vice-président de l'association. Le maire de Metz, s'est engagé à utiliser toutes les voies possibles pour éviter la démolition du temple.