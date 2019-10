Metz : des "hot-dog végétaux" gratuits sur le campus du Saulcy pour promouvoir l'alimentation végétalienne

Metz, France

Un barbecue végétalien sur le campus du Saulcy ! C'était ce mardi à Metz : des saucisses végétales gratuites, aux protéines de blé, distribuées par l'association Assiettes Végétales, pour demander au CROUS de Lorraine de proposer des options végétaliennes (sans produits d'origine animale, ni viande, ni poissons, ni oeufs, ni produits laitiers). Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il y a des options végétariennes tous les jours dans tous les restaurants universitaires de Lorraine depuis deux ans.

L'alimentation végétale est la plus respectueuse de l'environnement." - Cyril Ernst

Pour l'association, c'est "très bien, d'autant plus que le taux de prise est de 20 à 30%, donc il y a une forte demande", mais pas suffisant. Cyril Ernst, l'un de ses membres, nous explique : "la différence entre une alimentation végétale et végétarienne, en gaz à effet de serre, par exemple, c'est de 30% (...) le CROUS a la possibilité de transformer 600.000 repas en bas carbone ! L'alimentation végétale est la plus respectueuse de l'environnement."

Des étudiants bravent la pluie pour goûter les saucisses gratuites © Radio France - Margaux Girard

Selon lui, il n'y a donc pas vraiment de raison de ne pas le faire, d'autant plus que "les protéines végétales sont de bonne qualité, et permettent d'avoir un apport quotidien suffisant". Et en termes de goût ? Les étudiants rencontrés au Saulcy sont plutôt convaincus : "C'est bon, ça ressemble à de la viande avec des épices un peu différentes", nous dit un jeune homme qui se qualifie pourtant de "carnivore". A côté de lui, son amie acquiesce : "Je trouve ça même plus goûtu que certaines saucisses traditionnelles".

Pour le CROUS de Lorraine, le végétalien, ce n'est pas pour tout de suite

De son côté, le CROUS Lorraine assure avoir étudié des options végétaliennes avec une diététicienne, mais considère qu'il y a trop de carences au point de vue nutritionnel (par exemple en calcium) pour pouvoir proposer tous les jours des menus végétaux, comme c'est déjà le cas pour les menus végétariens.