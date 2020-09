"Metz dit merci" aux personnels hospitaliers avec des sorties culturelles et sportives gratuites

Pour remercier les personnels soignants et non soignants qui sont mobilisés depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Metz leur offre des centaines de sorties culturelles et sportives, grâce à la carte "Metz dit merci". Ils pourront en profiter dans les mois qui viennent, gratuitement.