C'est une première à Metz, et elle ne passe pas inaperçue. "La cuisine du loft" vient d'ouvrir ses portes place des Charrons. L'originalité de l'établissement, c'est qu'il vend des produits à base de cannabidiol, un dérivé légal du cannabis.

Metz, France

CBD. Ces trois lettres s'affichent partout sur les murs de la "Cuisine du loft" un nouvel établissement qui a ouvert ses portes au début du mois de juin place des Charrons à Metz. Prenez le "Lady Marianne" par exemple, un smoothie proposé sur l'ardoise qui surplombe le comptoir : du jus d’orange, de fraises, de framboises, de menthe et donc du CBD, du cannabidiol. C'est ce qu’on pourrait appeler un cannabis light, dépourvu de sa substance psychoactive, le THC (dont le taux ne doit pas dépasser 0,2%), considéré comme une drogue. Et le CBD n'a que des bienfaits explique William Fraolini, co-gérant de l'Epicerie du Loft, installée dans le restaurant.

On a un effet de détente musculaire, d'apaisement. On a réussi à isoler le côté bénéfique pour le corps, tout en laissant le côté drogue, le côté perturbation de l'état de conscience."

La gamme de produits disponibles à "La cuisine du loft" va des infusions, aux bombons, en passant par des baumes et de l'huile d'olive © Radio France - Clément Lhuillier

C'est ainsi que son commerce est légal. Alors ne parlez pas de coffee shop ni de pétards. Ici, la plante, achetée en Suisse, ne se fume pas, elle se mange. L'établissement la décline sous forme d'infusions (25 euros le sachet), de fleur de CBD (50 euros les 3 grammes), d'huile d'olive, de bonbons... Et bientôt peut être en bière, et jusque dans les plats imaginés par Sabrina Forster, l'autre initiatrice de comptoir. Car si l'épicerie accueille ses premiers clients, le restaurant n'ouvrira que dans les prochaines semaines, une fois les recettes totalement au point.

Une zone grise juridique

Sauf que ce commerce, qui fleurit un peu partout en France ces derniers mois, n'est pas du goût de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Elle estime que ces établissements profitent d'une "zone grise" du droit qu'elle souhaite clarifier. Une position que ne comprend pas William Fraolini pour qui la question du cannabis en France ne doit plus être ignorée. Il dénonce le flou dans lequel la France se trouve sur cette problématique.

On a un décret européen qui valide ces pratiques, et maintenant on voudrait marche arrière. J'ai pourtant l'impression qu'on a quelque chose de plutôt correct vis-à-vis de la société."

L'entrepreneur souhaite changer l'image du cannabis, faire évoluer les mentalités, et y voit même un possible substitut pour les accros à la drogue. C'est aussi une question de survie pour ceux qui, comme lui, on dépensé leurs économies pour monter leur affaire.