Metz : Elisabeth Moreno en visite dans le quartier de Borny pour parler des discriminations

Elisabeth Moreno, ministre déléguée, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances.

Elisabeth Moreno, Ministre déléguée en charge notamment de l'Egalité des chances était en visite dans le quartier de Borny à Metz ce vendredi 9 juillet, pour rencontrer les membres de Bornybuzz, média de proximité qui donne la parole aux habitants et aux acteurs locaux. Une visite rendue quelques jours après la publication d'un rapport sur les discriminations en France.

Déconstruire les clichés sur les quartiers

"J'ai grandi avec l'idée que certaines choses m'étaient interdites" a répété Elisabeth Moreno au cours des discussions avec l'équipe de Bornybuzz. La Ministre de rappeler qu'elle-aussi est "un fruit des quartiers populaire", et que la réussite est toujours possible, mais qu'il faut que chacun se donne les moyens d'y arriver, et cela passe notamment par la déconstruction des clichés véhiculés sur les quartiers populaires :"_Beaucoup d'habitants ici s'auto-censurent parce qu'ils pensent que certaines choses ne sont pas faites par elles_. Mais il y a de beaux exemple de réussites, Ludovic Mendes a grandi au 5e étage d'une de ces tours, aujourd'hui c'est un député de la République (2e circonscription de la Moselle, ndlr), tout est possible pour peu que nous nous tendions la main".

Elisabeth Moreno a répondu aux questions de Nathan et Safiya, jeunes reporters en service civique à Bornybuzz. © Radio France - Valentin Belleville

Après un temps d'échanges, Elisabeth Moreno s'est prêtée au jeu de l'interview, avec dans le rôle des journalistes, deux jeunes en service civique, Safiya et Nathan, respectivement 22 et 20 ans. "J'étais émue, j'étais aussi un peu stressée, mais très contente de l'avoir rencontrée !", raconte Safiya quelques instants après sa première interview ministérielle.

"Il y a toujours de belles histoires à raconter dans les quartiers", Benjamin, journaliste à Bornybuzz

Tous les jours, Bornybuzz se promène dans les 5 quartiers prioritaires de Metz, avec le but de les valoriser. Pour encadrer les jeunes reporters, il y a notamment Benjamin, un journaliste :"Il se passe tout le temps des choses positives dans les quartiers que ce soit de la part d'associations, de conseils citoyens et même de citoyens eux-mêmes, il y a toujours de belles histoires à raconter".

Nathan, 20 ans, l'un des deux jeunes en service civique à Bornybuzz. © Radio France - Valentin Belleville

Pour les raconter, il y a notamment Nathan, en service civique depuis 4 mois. Lui qui en arrivant n'avait "pas forcément des a priori" mais n'y connaissait "pas grand chose", a appris à découvrir Borny et sa richesse. Richesse qu'il s'applique désormais à montrer aux yeux de tous à travers des vidéos, dans l'espoir de déconstruire les clichés qui ont encore la peau dure.