Metz face au défi humanitaire de l'accueil des réfugiés ukrainiens

Le maire de Metz et plusieurs de ses adjoints se sont réunis ce mercredi 16 mars pour évoquer l'accueil des réfugiés ukrainiens dans la métropole. Entre recherche de logements et barrière de la langue, la Ville en appelle au service de l'Etat pour l'épauler face à un exode massif.

Sur les quelques 236 réfugiés ukrainiens arrivés au gymnase de St-Symphorien de Metz, 140 ont déjà trouvé des logements par eux-mêmes, chez des connaissances. La métropole de Metz doit en accompagner une centaine, en majorité des femmes et des enfants. La mairie a tenu ce mercredi 16 mars une réunion pour détailler sa stratégie d'accueil et les difficultés rencontrées pour assurer une insertion dans la société civile.

A la recherche de places d'hébergement

La centaine de réfugiés ukrainiens sous la responsabilité de la métropole a été répartie pour une moitié dans des familles d'accueil, pour une autre moitié dans des structures d'hébergement. Mais face à l'exode qui se dessine, la mairie cherche à trouver de nouvelles places de logement. Jusqu'à maintenant, une centaine ont été identifiées en Moselle. "Au départ, cela sera des structures collectives et des familles qui accueilleront, dans un premier temps deux à trois semaines, le temps de faire les papiers", détaille le maire, François Grosdidier.

à lire aussi La préfecture de la Moselle dévoile son dispositif pour accueillir les Ukrainiens qui fuient la guerre

La deuxième phase se fera dans des logements locatifs, "pour assurer une vie la plus normale possible le temps que la crise ukrainienne durera", ajoute l'édile. En parallèle, de nouvelles familles mosellanes se sont portées volontaire pour accueillir des réfugiés. Mais il faut d'abord s'assurer qu'elles en aient les moyens. "Il faut savoir que pour l'instant c'est à la charge complète des personnes", prévient la présidente de l'union des CCAS de Moselle, Marie Louise Kuntz. Si vous êtes volontaire, voici le lien pour se signaler en préfecture.

Scolarité

La deuxième priorité de la mairie est l'alphabétisation des enfants. "On peut penser que les plus jeunes peuvent être immergés et apprendre très facilement, surtout s'ils sont dans une famille, mais pour les plus âgés, il faut qu'il y ait un sas d'alphabétisation, qui n'existe pas", s'inquiète François Grosdidier. Le maire de Metz en appelle aux pouvoirs publics : "Nous apportons, au niveau communal, des réponses d'urgence, mais les réponses structurelles ne dépendent que de l'Etat."

à lire aussi Guerre en Ukraine : 236 réfugiés sont arrivés à Metz

Pour le moment, la mairie a répertorié une trentaine d'interprètes ukrainiens, dont deux à trois pourraient enseigner le Français à temps plein. Mais le fossé est encore grand pour assurer une scolarisation complète aux écoliers ukrainiens. Le maire demande 20 heures de langue par semaine pour que "les enfants et les adolescents puissent très vite s'intégrer."

Insertion professionnelle

Du côté des adultes, en grande majorité des mères de famille, une carte d'autorisation temporaire de séjour leur sera délivrée par la préfecture. Les premiers rendez-vous sont fixés pour le 22 et le 23 mars prochain. Le document permet de bénéficier d'un accès aux soins et d'une allocation qui peut aller jusqu'à 250 euros par personne et par mois. Le droit au travail, et donc à l'emploi, sera également ouvert. "Ce ne sont pas des gens qui sont venus chercher la charité, ils sont motivés à travailler", a soutenu Marie Louise Kuntz.

Les réfugiés ukrainiens auront également droit à un accès gratuit aux transports en commun de la métropole de Metz et aux TER de la région Grand-Est. Un site d'accueil d'une capacité de 200 à 300 personnes est en réflexion pour centraliser l'ensemble des nouveaux arrivants. La mairie estime que le nombre de réfugiés va être multiplié par dix dans les prochaines semaines en Moselle.