Metz : faut-il à nouveau rendre le port du masque obligatoire dans les transports en commun ?

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports en commun depuis le 16 mai dernier. Mais face à une reprise de l’épidémie de Covid-19, à Metz, de plus en plus de voyageurs le remettent sur le nez, ou en tout cas, ils y pensent. Pour le moment, le masque est simplement recommandé.

L’épidémie de Covid-19 repart à la hausse en France. Au 2 juillet, selon les données publiées par Santé publique France, plus de 1.200 cas de Covid étaient confirmés quotidiennement, soit une augmentation de 51,80% sur une semaine. Ce mardi, plus de 200 000 cas de Covid ont été recensés en France en 24h. Le nouveau ministre de la santé, le Mosellan François Braun, a indiqué qu'"il faut mettre son masque dans les lieux bondés, les transports en commun et les transports de vacances". Une recommandation mais pas une obligation à ce stade.

Des usagers qui s'interrogent

A Metz, dans les transports en commun, la majorité des passagers ne portent plus de masque depuis le 16 mai dernier et la fin de l'obligation mais depuis quelques jours, on voit tout de même de plus de monde remettre un masque sur le nez, ou en tout cas y songer.

"J’ai quand même racheté des masques et je vais penser à en remettre", lâche Jean-Marie qui jusque-là, ne le portait que quand il était obligatoire. "On respire mieux sans mais c’est vrai qu’il faudrait remettre le masque obligatoire. Ça m’inquiète", rajoute Slime, un autre passager qui n’aime pas l’avoir sur le nez, mais qui, "s’il le faut", le remettra quand il prend le bus.

A Metz, le port du masque dans les transports en commun est simplement recommandé pour l’instant

Face à la situation sanitaire, le maire de Nice, Christian Estrosi, a décidé de rendre à nouveau le port du masque obligatoire dans les transports en commun. A Metz, on n'en est pas là. Le masque est simplement recommandé pour l’instant mais Khalifé Khalifé, le 1er adjoint au maire de Metz, en charge de la santé et de la prévention des risques sanitaires, recommande fortement de le porter dans les lieux où il y a beaucoup de monde.

"Le virus circule. Apparemment, le mutant circule encore plus vite que d’habitude. Donc il est important que les gens soient préservés. Le masque, tout comme le lavage des mains et les gestes barrières, il est important de ne pas les oublier. Ils doivent faire partie de notre quotidien", dit Khalifé Khalifé, médecin de formation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

une nouvelle vague nous pend au nez

Pas d’obligation pour le moment mais de la vigilance. "Dans les transports en commun et tous les endroits où il y a un monde fou, comme au marché couvert les samedis matin avec des gens très proches les uns des autres, il est indispensable qu’il y ait ces gestes de prévention pour éviter une nouvelle vague qui malheureusement nous pend au nez", dit Khalifé Khalifé, qui précise qu’il surveille l’évolution de l’épidémie de près.

"Pour le moment, les Français ont montré qu’ils sont adultes et responsables. Donc on peut continuer comme ça. Et si ça ne va pas, nous serons contraint de le rendre obligatoire", dit-il. Le 1er adjoint au maire de Metz rappelle aussi que la ville a décidé de maintenir son centre de vaccination ouvert plus longtemps que prévu. Le centre du complexe Saint-Symphorien sera opérationnel jusqu’à la fin du mois de juillet. La fréquentation y a d’ailleurs augmenté depuis la reprise de l’épidémie de Covid ces derniers jours.