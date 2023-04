Metz : "Il ne nous écoute pas, nous non plus", concert de casseroles durant l'allocution d'Emmanuel Macron

"Macron, on l'écoute", ironise Rémi. Sa "plus belle casserole" à la main, ce Messin fait du bruit. Une manière symbolique de couvrir la prise de parole du Président ce lundi soir. "Il ne nous écoute pas, nous non plus. Macron, il n'écoute personne donc il n'y a aucune raison qu'on l'écoute". Ils étaient ce lundi soir entre 150 et 200 opposants à la réforme des retraites dans les rues de Metz venus faire du bruit.

Dans les rangs de la manifestation, Remi le dit ouvertement : il a voté pour Emmanuel Macron. Mais, il s'oppose aujourd'hui à ce Président qui "ne veut pas dialoguer". Ce lundi soir, Emmanuel Macron a expliqué lors de son allocution "comprendre la colère" . Des propos que rejettent en bloc Rémi. "C'est malheureux parce que Macron dit qu'il comprend la colère des Français, mais il réagit seulement après avoir pris la décision par lui et son gouvernement d'avoir mis en place cette réforme. Il n'a pas pu avoir un dialogue, il n'a pas écouté les syndicats, il n'a pas écouté les Français qui étaient allés vers lui. Il ne va plus voir les Français."

"Un président qui ne représente pas les Français, ce n'est pas un vrai président."

Un peu plus loin, Vincent, infirmier, lui est venu avec une cloche de vache .Cet opposant à la réforme des retraites note que "la vraie cloche est à l'Elysée". "Il faudrait qu'à chaque fois désormais que Macron décide de prendre la parole, il soit couvert par des bruits de casserole. Cela lui va bien "le Président casserole". Isabelle, elle, regrette que le cortège ne soit "pas fourni". "J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de monde, franchement, Mais sa période, ceux qui sont là sont mobilisés et il faut rester mobilisés jusqu'au bout jusqu'au bout, ne rien lâcher."

Les manifestants ont déambulé au rythme du bruit des casseroles dans les rues de Metz. © Radio France - Thomas Vinclair

Tous espèrent désormais une manifestation d'ampleur le 1er mai prochain pour faire plier l'exécutif. Pour le jour de la fête du travail, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites.