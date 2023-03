Metz : la mairie oblige trois boites de nuit de l'hypercentre à fermer plus tôt

Un nouvelle épisode dan s le conflit qui oppose la mairie de Metz, ainsi que "le collectif Poncelet", une association de riverains, et les boîtes de nuit du centre-ville.

Le maire de Metz vient de signer un arrêté municipal obligeant des établissements du centre-ville à avancer leur heure de fermeture à 4 heures, au lieu de 7h actuellement. Il s'agit des boites de nuit qui se trouvent dans un périmètre de la Rue Poncelet, la Rue Haute-Pierre et la Rue aux Ours.

Dans les faits, les établissements concernés sont :

Le Guess Club, rue Poncelet

rue Poncelet Le Blanc et noir , rue Haute Pierre (déjà fermé provisoirement)

, rue Haute Pierre (déjà fermé provisoirement) L'Endroit, rue aux ours

L'arrêté sera exécutoire dès que la Préfecture de la Moselle aura donné son accord. La mairie de Metz espère le recevoir dans les prochaines heures.

Des conséquences économiques difficiles selon l'UMIH

"On discute avec la mairie depuis la sortie médiatique de l'affaire en décembre, et on a trouvé plusieurs solutions apportées par les gérants eux-mêmes donc ce n'est pas une bonne nouvelle car fermer à 4 heures du matin aura des conséquences économiques difficiles, mais c'est mieux que 2 ou 3 heures, comme évoqué un temps, réagit Christophe Thiriet, patron de l'UMIH 57. On va dire que c'est un compromis, avec une volonté de continuer vers l'amélioration de la tranquillité publique pour revenir au plus vite vers des ouvertures plus normales qui, pour moi, doivent être un marqueur pour une métropole comme Metz."

Les trois établissements visés se trouvent dans des rues, dont une quarantaine d'habitants se sont regroupés au sein d'un collectif baptisé "Poncelet". Ce dernier avait, début décembre, demandé les fermetures administratives des discothèques en raison des nuisances sonores. La Préfecture n'avait pas accédé à leur demande, argumentant qu'elle ne pouvait "légalement, décider de fermetures qu'au vu de faits avérés, documéntés et constatés à l'issue d'une procédure contradictoire."

Depuis, le Blanc et noir (rue Haute-Pierre) a été fermé provisoirement après la visite de la commission de sécurité.