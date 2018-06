Metz, France

Au menu ce midi à la cantine de l'école Camille Hilaire, dans le quartier de Plantières Queuleu : cake froid aux courgettes, viande et petits pois, fromage et melon. Et à voir les élèves défiler devant la poubelle à leur sortie du repas, le menu n'a pas un immense succès. "J'ai laissé un peu de petits pois parce que je n'aime pas" avoue Juliette, en classe de CP, fière tout de même de montrer qu'elle n'a rien laissé de sa viande.

Cette école Camille Hilaire a fait l'objet, avec trois autres restaurants scolaires de Metz, d'un examen particulier par la société Organeo, mandaté par la mairie pour évaluer le poids des aliments jetés entre février et mai. Et le constat n'est pas brillant.

La moyenne en France de gaspillage par convive et par repas est actuellement de 120 grammes. A Metz, on est plutôt autour de 130 grammes. Soit 100 kg par semaine et par restaurant scolaire - Marion Lecerf de la société Organeo

150.000 euros d'aliments terminent chaque année à la poubelle

Autre enseignement de cette étude : les quantités produites en cuisines correspondent aux besoins. Le gaspillage survient ensuite, lorsque les enfants n'achèvent pas leur repas. Un problème autant écologique qu'économique pour la collectivité qui évalue à environ 150.000 euros le total des aliments perdus.

Il y a un enjeu d'écocitoyenneté, et quoi de mieux que de commencer dès le plus jeune âge. C'est aussi un enjeu de santé publique, un enjeu éducatif et d'équité - Danielle Bory, adjointe au maire en charge des affaires scolaires

Alors la ville a décidé de prendre ce problème à bras le corps pour les 23 restaurants scolaires de Metz (soit environ 500.000 repas par an). Objectif : réduire la part de gaspillage de 30%. Ainsi plusieurs pistes sont envisagées, comme réduire la taille des assiettes, inciter les enfants à se servir moins et à se resservir en cas de faim. Autres actions proposées, un jeu de carte pédagogique pour sensibiliser les enfants aux bons gestes à adopter. Il s'agit de sensibiliser le jeune public, sans se montrer moralisateur pour autant.

Les écoliers qui fréquentent la cantine semblent en tout cas avoir déjà pris conscience des efforts à faire : "nous on a de la chance, alors que d'autres enfants n'ont pas à manger" clament-ils en cœur.