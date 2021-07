Metz : le contrôle du pass sanitaire débute en douceur au musée de la Cour d'Or

Ça y est, les contrôles du pass sanitaire ont débuté dans les lieux de culture et de loisir qui rassemblent plus de cinquante personnes. A Metz, même si les responsables du musée de la Cour d'Or ont reçu des instructions tardives, la nouvelle mesure est appliquée en douceur.

Les contrôles du pass sanitaire ont débuté ce mercredi 21 juillet. Pour pouvoir accéder à tout lieu de culture et de loisir qui rassemble plus de cinquante personnes, il faut désormais présenter un code QR, contrôlé via l'application "TousAntiCovid Verif". À Metz, la mise en place de cette nouvelle mesure s'est faite sans difficulté au musée de la Cour d'Or.

"Veuillez poser votre pass sanitaire ici s'il vous plait". Voilà la nouvelle tâche de Manuel, agent de patrimoine et gardien au musée de la Cour d'Or. Pour chaque visiteur de plus de 18 ans, il doit scanner un code QR : "Je ne vois pas si les gens sont vaccinés ou si ils ont fait un test. Je vois seulement que si le pass est valide, ou non", explique-t-il.

Devant le musée, rue du Haut Poirier, la file d'attente est plutôt courte et fluide. "Je suis rassuré, je pensais attendre !", sourit un visiteur, également serein à l'idée d'entrer dans un établissement où il est "certain que tout le monde est vacciné ou négatif au Covid-19".

Contrôle du pass sanitaire à l'entrée du musée de la Cour d'Or, à Metz © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Pour les responsables du musée, il a fallu s'organiser, explique Claire Meunier, cheffe du service public et sécurité : "il faut avoir un smartphone ou une tablette pour pouvoir vérifier les pass sanitaires". L'application TousAntiCovid Vérif a ensuite été testée par les équipes. "Mais nous ne pouvons mettre qu'une seule personne à ce poste, par manque de personnel", précise Claire Meunier, prête à s'adapter lorsque les flux seront plus importants, notamment le week-end.