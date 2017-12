Metz : le joli cadeau de Noël d'un restaurateur à des retraités

Partage et générosité ne sont pas de vains mots pour la famille Alfano, propriétaires du restorant "Giovanni Alfano" à Metz. Ils ont offert à des pensionnaires d'EHPAD un repas spécialement préparé pour Noël.

Un repas chaleureux, gourmand et généreux. Voila le joli de cadeau de Noël offert par Claude Alfano et sa fille Laura, dans leur restaurant "Giovanni Alfano" de Metz, à une trentaine de pensionnaires de trois EHPAD de Metz et Sainte-Marie-Aux-Chênes, ainsi qu'à leurs accompagnants.

Au menu de ce menu spécialement concocté pour l'occasion : kir, toasts de saumon, foie gras, mignon de veau, bûche de Noël, et même une petite boite de chocolat pour chacun.

Ce n'est pas la première fois que Claude Alfano propose ainsi un repas : cela fait plus de trente ans qu'il respecte ainsi une promesse faîte à sa mère, d'offrir un peu de son temps et de ses talents à ceux qui ne peuvent pas en bénéficier.

Je le fait par plaisir. Quand je vois toutes ces personnes âgées qui sont vraiment heureuses, moi aussi je suis content - Claude Alfano

Claude Alfano au micro de Clément Lhuillier Copier

Pour les retraités, c'est un moment rare et privilégié, l'occasion de sortir des murs de leur maison de retraite, et de leur quotidien. Surtout en cette période délicate de Noël.

Leur consacrer une journée comme cela, surtout à l'approche de Noël, c'est vraiment génial - Aude Lecoanet, directrice de l'EHPAD Les Mirabelliers à Metz