De la Syrie à Metz : le parcours d'Edouard et Rana, réfugiés, à la tête de leur boutique Laurier d'Alep

Rana et Edouard ne se destinaient pas forcément à gérer une boutique, ni à vendre des savons d’Alep. Et pourtant, le couple a inauguré ce lundi le magasin Laurier d’Alep, En Chaplerue à Metz. En Syrie, leur pays d'origine, Edouard dirigeait la plus grosse imprimerie de la ville. Rana, diplômée d’un BTS en génie civil, travaillait dans l’hôtellerie et dans le design d’intérieur. Ça, c’était avant que la guerre n’éclate.

En 2012, ils fuient avec leurs deux garçons Alep, ville du nord-ouest de la Syrie visée par la guerre. Trois ans plus tard, après un détour par le Liban, ils arrivent à Metz, ville dans laquelle une partie de la famille d’Edouard est à l’époque déjà installée.

Surmonter la barrière de la langue

A leur arrivée, la langue représente un obstacle de taille. Edouard ne parle pas un mot de français, Rana à peine. Mais grâce à leur statut de réfugiés politiques, ils bénéficient notamment de cours intensifs à l’université de Lorraine pendant un semestre. Puis, place à la pratique : “Avec Rana, on joue dans un club de basket à Metz. On s’est fait des copains. Avec eux, on a commencé à pratiquer le français".

Le Covid-19, élément perturbateur

C’est à cause du Covid que Rana perd son poste, après avoir été embauchée dans différentes enseignes de décoration. Mais en tant que licenciée économique, elle bénéficie d’un accompagnement dans la création d’entreprise avec l’association Alexis, outil régional d’aide à la création, au développement et à la transmission d’entreprise. Son interlocutrice au sein de l’association, Isabelle Kull a été d’une grande aide dans leur projet entrepreneurial, comme l’affirme Edouard : “Elle nous a aidé à préparer l’étude de marché, l’étude de concurrence aussi. Elle a même sollicité des banquiers”.

Vendre des spécialités syriennes, un projet enfin concrétisé

Le couple, qui a l’envie d’importer une nouvelle culture à Metz, teste d’abord l'offre lors des marchés de Noel. Ils rencontrent alors un beau succès, notamment avec le savon d’Alep. Après avoir trouvé un local commercial rue En Chaplerue dans le centre de Metz, ils s’installent.

Plusieurs produits venus tout droit de Syrie sont désormais en vente : le fameux savon d’Alep, fabriqué à Alep, mais également de la décoration, des soins pour le corps, du vin syrien ou encore des pâtisseries. “Nous sommes fiers d’avoir ramené dans notre magasin le cœur de notre métier, le savon d’Alep”, confie avec le sourire Edouard.