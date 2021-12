Metz : le Rotary collecte des boîtes de Noël pour les offrir aux plus démunis

C'est une belle initiative de la part du Rotary, l'organisation caritative et humaniste, qui possède plusieurs clubs à Metz : les "Rotariens" proposent à toute personne qui le souhaite de créer des boîtes de Noël, afin de les redistribuer à des personnes démunies. Plusieurs associations sont partenaires de cette opération : la Fondation Abbé Pierre, les Scouts de France, Action Froid, l'AIEM (Association d'Insertion et d'Entraide Mosellane, ou encore le Nid Maternel, qui vient en aide aux jeunes mamans démunies.

Un truc chaud, un truc bon, un message ou un dessin...

L'idée est simple à réaliser : il vous suffit de prendre une boîte à chaussures, de la décorer, et de choisir à quel type de personne vous voulez l'offrir : homme, femme, bébé ou enfant. Ensuite, vous pouvez y glisser une chose à manger, une autre pour se couvrir (gants, bonnet), un produit d'hygiène, et un loisir (magazine, livre...). Surtout, "le plus important" selon Jean Poulallion, membre du Rotary Club Metz Lafayette et à l'initiative de l'opération à Metz : un mot, un dessin ou une carte de Noël avec un message personnalisé. "C'est ce qui permet de rétablir ce lien qui, parfois, manque le plus à ces personnes qui n'ont rien : elles voient tout le monde qui se réjouit à l'approche de Noël, alors qu'elles n'ont pas forcément une personne autour d'elles pour leur offrir un cadeau, et encore moins les moyens d'en faire".

Des milliers de flyers sont distribués dans les commerces messins pour expliquer l'opération. © Radio France - Julie Seniura

Une fois votre boîte prête, vous pouvez la déposer dans différents lieux de collecte de Metz :

Fondation Abbé Pierre, 7 rue Clovis : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

AIEM - Association d'Insertion et d'Entraide Mosellane, 31 rue de Verdun : tous les jours de 9h à 17h

Résidence Sainte-Marie, 2 rue de Vieilleville : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, samedi et dimanche de 14h à 17h

Espace Mazelle : les 6, 8, 10, 13 et 15 décembre de 10h à 12h et de 16h à 18h

Scouts et Guides de France, place Philippe de Vigneulles : les samedis 4 et 11 décembre de 14h à 17h

Boutique du FC Metz, stade Saint-Symphorien : les mardis de 13h30 à 18h30 et du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

Une opération qui se développe en France

A l'origine, cette initiative des boîtes de Noël est née à Calais en 2013, et a fait des émules un peu partout en France. Quand le Rotary Club Metz Lafayette l'a proposée aux autres clubs messins pour ce Noël 2021, tous ont dit oui. Environ 250 Rotariens vont se mobiliser pour cette première édition, et espèrent recueillir plusieurs centaines de boîtes.

L'opération a lieu jusqu'au 20 décembre. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques et des suggestions pour remplir votre boîte sur le site de l'opération.