Metz : le Secours populaire lance son " libre-service de la solidarité " pour offrir plus de dignité

Plus de produits, de la variété et de la qualité. Voilà ce que propose la toute nouvelle épicerie du Secours Populaire à Metz.

Cet espace de 70 m2, baptisé " Libre-Service de la Solidarité ", a été inauguré ce mercredi, en présence notamment de la secrétaire nationale de l'association humanitaire.

Les travaux menés dans les locaux messins du Secours Populaire, situés rue aux Ossons, ont duré plus d'un an et demi et ont coûté plus de 250 000 euros. La facture a été presque intégralement prise en charge par l'Etat, dans le cadre du fameux plan de relance.

Avec cette nouvelle épicerie, le Secours populaire transforme son dispositif d'aide alimentaire : fini la distribution de nourriture en pleine rue ! Les 800 bénéficiaires de l'antenne messine, choisissent, eux-mêmes, leurs aliments dans les rayons.

Le libre-service de la solidarité du Secours Populaire sera ouvert, tous les après-midi, du lundi au vendredi.