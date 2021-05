Metz : le siège historique de l'Urssaf Lorraine bientôt transformé en logements étudiants

Après près d'un demi-siècle dans ses locaux historiques, l'Urssaf de Lorraine ne sera bientôt plus rue Pasteur, à Metz. Les 120 employés de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales sont à l'étroit dans ces bâtiments certes magnifiques, bientôt centenaires, mais plus vraiment adaptés aujourd'hui. Ils déménageront, au printemps 2023, dans un bâtiment neuf qui sera construit boulevard de Trèves.

Puis, en 2024, les locaux de la rue Pasteur seront transformés en logements sociaux pour de jeunes actifs ou étudiants. L'Urssaf a donc signé ce lundi le compromis de vente de ses locaux avec le groupe Action Logement, spécialisé dans l'achat de bureaux ou de friches pour les transformer en logements à caractère social. Le maître d'œuvre et gestionnaire de ces logements sera Logiest, filiale d'Action Logement.

Des logements en centre-ville pour les jeunes

Ce sont donc 91 logements qui verront le jour dans ce bâtiment typique du quartier impérial messin, avec sa rotonde, sa façade sculptée et ses balcons en fer forgé.

A l'intérieur, les 3.500 m2 de bureaux seront transformés en 81 studios et 10 appartements qui pourront accueillir des couples ou des colocataires. Au sous-sol, une salle de sport, une autre de coworking. Au rez-de-chaussée siégera l'agence du bailleur social Logiest, sur 400 m2. Surtout, l'atrium (le hall central du bâtiment), et son imposant escalier seront conservés : on pourra admirer la verrière, qui donne sur le toit, et les cinq étages du dessous seront desservis par des coursives de vitres et de métal, sans dénaturer le style haussmanien d'origine - l'architecte des Bâtiments de France y veillera.

Le coût du chantier, sans même compter l'acquisition des bâtiments, est de 5 millions d'euros.

Dans trois ans, ce sont donc une centaine d'étudiants, d'apprentis ou de jeunes travailleurs qui prendront possession de leur nouveau logement. La résidence devrait être inaugurée pile pour le centenaire de l'immeuble, qui a été construit en 1924.