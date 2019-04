Metz : les gilets jaunes déploient une banderole devant la préfecture

Une trentaine de gilets jaunes se sont rassemblés mercredi soir devant la préfecture à Metz pour déployer une grande banderole et faire passer le message qu'ils pouvaient s'exprimer de façon pacifique.

Metz, France

Une trentaine de gilets jaunes du secteur de Metz et Thionville ont déployé ce mercredi soir une grande banderole devant la préfecture de Moselle, à Metz, avec le message suivant : "Ne pas attendre d'être victime du système pour changer l'avenir".

A travers ce message, et face aux débordements et violences, les gilets jaunes ont aussi voulu montrer qu'ils pouvaient s'exprimer de manière pacifique et qu'il n'était pas nécessaire, expliquent-ils, de bloquer l'accès à la préfecture lors des manifestations des gilets jaunes à Metz.