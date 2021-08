Metz : 4000 personnes mobilisées ce samedi contre le pass sanitaire, quelques messages "JesuisCassandre"

4000 personnes ont participé au cinquième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire ce samedi à Metz, selon la police. Un rassemblement tout particulièrement surveillé après qu'une manifestante a été interpellée lundi pour avoir brandi une pancarte à connotation antisémite dans le cortège, la semaine précédente.

4000 personnes étaient venues à nouveau dire leur colère ce samedi à Metz contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, qu'ils jugent comme des mesures liberticides. Le cortège s'est rassemblé à 14h sur la place de la république pour défiler dans le centre ville avant de rejoindre son point de départ, où la foule s'est dispersée dans le calme.

Le cortège a défilé dans le centre ville de Metz au départ de la place de la république. © Radio France - Natacha Kadur

Vigilance face à de nouvelles pancartes

Les différentes pancartes affichées lors du défilé de ce samedi ont été particulièrement observées, après qu'un slogan à connotation antisémite a été repéré la semaine précédente dans le cortège messin. La manifestante qui avait brandi cette pancarte, une ancienne élue de Moselle-Est, a depuis été entendue par la justice pour « provocation publique à la discrimination en raison de la religion ». Elle est convoquée au tribunal à la rentrée.

Quelques manifestants ont affiché une référence à la pancarte brandie par Cassandre Fristot la semaine précédente. © Radio France - Natacha Kadur

La Licra, la ligue internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, étudie l'opportunité de déposer plainte. François Grosdidier, le maire de Metz , a également reclamé une réponse judiciaire ferme et que les organisateurs du rassemblement puissent être poursuivis.

"Mais qui?" de nouveau présent sur quelques affiches

Certains manifestants, largement minoritaires sur l'ensemble du défilé, avaient choisi de faire allusion à cet épisode dans le cortège de ce samedi. Ils ont affiché le mot de soutien "JesuisCassandre", inscrit sur des tee-shirts ou des pancartes, comme celle que Fabrice tenait à bout de bras : « Quelle connotation antisémite ? La jeune dame se pose une question, elle demande qui est à l'origine des problèmes que l'on connait. Elle y répond en mettant des noms. Est-elle responsable de l'obédience religieuse de ces personnes ? ça on s'en fiche, qu'ils soient juifs. Ce n'est pas le problème » explique le manifestant. Selon lui, ces accusations sont notamment portées par le gouvernement contre les participants pour décrédibiliser le mouvement.

La police a compté 4000 participants lors de la manifestation, contre 3800 la semaine précédente. © Radio France - Natacha Kadur

Meme constat pour Damien : « Cette pancarte ne m'a pas choqué. Il n'y avait rien d'insultant. Que les gens soient juifs ou catholiques, moi je m'en fiche. Ce qui est important, c'est notre privation de libertés » partage-t-il dans le défilé.

« De la manipulation »

La cohabitation entre groupes de sensibilités politiques opposées a crée de l'électricité dans le cortège, au grand desespoir d'Isabelle, qui regrette de percevoir les éventuels premiers signes d'une division au sein du mouvement : « À cause de la pancarte de Cassandre la semaine dernière, ça a dégéneré. Certains se disent qu'ils ne veulent pas laisser la voie libre aux fascites, aux antisémites, et du coup ça fait des bagarres. C'est lamentable » dit-elle, dépitée.

Des participants ont choisi de dénoncer la présence de militants d'extrême-droite dans le cortège, suscitant quelques débuts de tensions, sans incident majeur. © Radio France - Natacha Kadur

Elle n'est pas la seule à vouloir se tenir à distance de cette polémique, comme Geneviève et Paul, néanmoins plus sceptiques : « L'important du message c'est : "de la démocratie à la dictature il n' y qu'un pas", lit cette messine sur sa pancarte, où le mot "pass" du passe sanitaire remplace le "pas". Le reste c'est de la manipulation, on ne rentre pas là-dedans » explique-t-elle.

La foule, qui s'etait réunie autour d'une revendication commune de liberté, s'est dispersée dans le calme. Une liberté qui reste parfois encore sujette à interprétation dans le cortège.