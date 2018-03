Plus de 300 bénévoles se sont mobilisés dans la nuit de vendredi à samedi à Metz (Moselle), pour la première Nuit de la solidarité. Pendant trois heures, 66 équipes ont sillonné la ville pour recenser les personnes sans-abri et identifier leurs besoins. France Bleu Lorraine a pu en suivre une.

Après New York, Athènes ou Paris, une Nuit de la Solidarité a eu lieu à Metz (Moselle), ce vendredi 16 mars. Directement inspirée de la Nuit de la solidarité organisée en février par la Ville de Paris, et menée conjointement entre la Ville, le CCAS, et plusieurs associations dont la Fondation Abbé Pierre, l'opération a réuni dans la ville mosellane plus de 300 bénévoles, mobilisés une partie de la nuit pour recenser les personnes sans-abri et mieux cerner leurs besoins. Répartis dans des équipes de trois à cinq bénévoles, 66 équipes ont arpenté, méthodiquement, 66 secteurs de la métropole messine.

Trois heures de marche

L'équipe 10-D avait en charge le secteur entre la gare et l'avenue Foch. Sous la supervision de Bernard Paniel, directeur des services du foyer des jeunes travailleurs de Metz, quatre bénévoles ont scruté chaque rue de cette zone, et sont allés à la rencontre de personnes potentiellement sans-abri.

Dans le secteur 10-D autour de la gare de Metz, 14 personnes sans hébergement ont été recensées ce vendredi soir. © Radio France - Sarah Mansoura

En trois heures, de 22h à 1h du matin, Bernard, Marianne, Christopher et Juliette, accompagnés de Thomas Scuderi, adjoint au maire, auront croisé 14 personnes sans hébergement pour la nuit. Pour chacune d'entre elles, il leur est proposé de répondre à un questionnaire, de manière anonyme et sur la base du volontariat.

Chaque sans-abri peut, s'il ou elle le souhaite, répondre à un questionnaire qui permettra de mieux évaluer les besoins des personnes sans hébergement. © Radio France - Sarah Mansoura

Christopher, en particulier, tenait à être présent. A 24 ans, il a déjà passé près de deux mois, l'hiver dernier, dans la rue. "Je sais ce que c'est d'être dehors", explique-t-il. "J'aurais aimé, quand j'y étais, que soit organisée une Nuit de la solidarité. Cela m'aurait permis d'obtenir des renseignements, de ne plus être aussi paumé".

Mieux évaluer les besoins des personnes sans-abri

Si l'initiative permet de donner quelques renseignements aux personnes rencontrées, l'objectif est surtout d'effectuer un recensement, pour mieux cerner les profils des sans-abri, et mieux comprendre leurs besoins. "Bien sûr, c'est une photographie à un instant T", concède Christiane Pallez, vice-présidente du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Metz. "Mais cela donne déjà des clés pour adapter les solutions que nous pouvons proposer aux sans-abri, et plus largement aux personnes en situation de précarité", détaille-t-elle.

Il faudra plusieurs semaines à la Ville de Metz pour analyser tous les questionnaires et rendre publics les chiffres issus de ce recensement. Mais d'ores et déjà, les organisateurs espèrent que d'autres villes prendront le relais pour organiser leur propre Nuit de la solidarité.