"On se serait cru à la guerre" : des hypermarchés mosellans pris d'assaut après l'allocution du chef de l'Etat

"Il n'y a aucun risque de pénurie de quoi que ce soit", assure ce vendredi le Premier ministre Edouard Philippe. Il n'empêche, depuis l'allocution d'Emmanuel Macron sur le coronavirus et par peur de pénurie, il y a eu plus de monde que d'habitude dans certains supermarchés français ce vendredi. C'était le cas au Cora Technopôle de Metz.

Mathieu est père de deux enfants, il est venu faire des provisions : "Tout le monde est en panique. Tout le monde cherche a acheter des pâtes, des lentilles, tout ce qui est sec et qui peut tenir dans le temps. Et on se dit tous qu'il y aura peut-être un moment où ne pourra plus sortir acheter à manger.", explique-t-il.

A l'ouverture du magasin, on se serait cru à la guerre - Sylvie, une employée du supermarché

Le seul rayon qui a été presque entièrement dévalisé, c'est le rayon pâtes. Lucilia est venu en acheter : "Il n'y a quasiment plus de pâtes, et un peu moins de choses dans les rayons, c'est impressionnant. Du coup j'ai pris les seules pâtes qu'il restait."

Avec cette afflux de clients, il faut attendre plus longtemps à la caisse, et l'ambiance change aussi un peu dans le magasin, surtout en début de journée, comme l'explique Sylvie, une employée : "A l'ouverture, on se serait cru à la guerre, tellement il y avait de monde dans les allées. En plus les gens étaient méchants, ils se battaient pour un savon, un paquet de farine...", assure-t-elle.

Mais on croise aussi beaucoup de clients qui assurent qu'ils ne changent pas du tout de comportement. "J'ai encore des pâtes à la maison, tout va bien !" confie, amusée, une cliente.