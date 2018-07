Metz, France

Se garer pour 1,80€ de l'heure. Certains quartiers de Metz ont appris à vivre avec depuis un an désormais. De 2 823 places payantes, la ville en compte désormais 4 814. Des nouveaux emplacements qui sont apparus à des endroits à la grande surprise des habitants. "Je rentrais de vacances, et j'ai eu la mauvaise surprise de voir que c'était devenu payant", explique Sylvie, du côté de Pontiffroy.

Avoir plus de rotations

Une mesure essentielle selon Guy Cambianica, le conseiller délégué à la politique de stationnement. Il fallait alors favoriser les rotations pour libérer les places plus facilement en ville, de manière à attirer le plus de monde possible. Un an après la mise en place de ce dispositif, il ne regrette rien. "Je dirais qu'il n'a jamais été aussi facile de se garer à Metz". Mais du côté des Messins, l'ambiance n'est pas aussi optimiste. "Maintenant, je suis obligée de payer pour aller chez l’orthodontiste de mon enfant", se désole Corinne.

A la mairie, l'opposition poursuit l'avis des habitants des quartiers et ne voit pas plus de dynamisme en centre-ville. Le conseiller Emmanuel Lebeau regrette l'ancien modèle. "Ça a transformé la vie des Messins. 50% des places payantes coûtent 1,80€ de l'heure. Et on peut se dire que ces tarifs ont contribué à une baisse de l'attractivité de Metz."