Metz : près de 3.000 manifestants anti-pass sanitaire défilent de nouveau dans la rue

Après la manifestation qui avait réuni 5.000 personnes samedi dernier à Metz, les organisateurs estiment qu'ils étaient environ 3.000 à battre le pavé ce samedi, les policiers en ont compté 2.600. Les manifestants s'étaient donné rendez-vous place de la république à 14h, pour un départ du cortège près d'une demi-heure plus tard.

Dans le défilé, on croise des gilets jaunes, des soignants réfractaires au vaccin, des anti-pass qui ne sont pas anti-vaccin, comme Franck, venu en famille. Il critique la "méthode", qui vise à "imposer" ce pass. Il semble très déterminé à aller au bout de son combat, comme l'ensemble des manifestants présents ce samedi. "Les trois restaurants par semaine qu'on faisait avant en moyenne, en septembre on en fera un par mois avec un test antigénique ou PCR à 50 euros à chaque fois et puis voilà!", assure ce père de famille

Slogans anti-Macron, pancartes anti-système et anti-médias

Beaucoup dans le cortège sont prêts à faire des sacrifices : tout sauf céder à ce que certains appellent un "chantage" du gouvernement. Martine, une retraitée férue de culture, a dû renoncer aux spectacles qu'elle aime tant, même si elle préfère dire qu'elle les "boycotte" : "Je résisterai aussi longtemps que psychologiquement, physiquement, et mentalement, j'en serai capable, je ne vivrai pas à genoux", tonne cette habitante de Vigy.

Cette semaine, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, a indiqué qu'en cas de malade dans une classe, seuls les élèves non-vaccinés devraient rentrer chez eux pour l'école à distance. Cette maman d'un jeune collégien dit sa "peur" et son indignation qu'on "pousse les enfants à se faire vacciner". "Demain qu'est-ce qui nous dit qu'à l'école ils vont pas imposer la vaccination pour pouvoir continuer à faire du présentiel?! ça en prend le chemin!", assure son amie.

Dans le cortège, on voit parfois des pancartes associant le pass sanitaire au nazisme, Emmanuel Macron est caricaturé en Hitler. "C'est un peu de la provocation, mais en même temps ça reflète la réalité", assure Christine. Cette mosellane, engagée contre le pass, veut mettre la pression aux restaurants qui devront le mettre en place bientôt :

Chacun amène sa chaise, sa table de camping et ses propres boissons : on s'installe sur les places et on consomme pour faire un pied-de-nez aux restaurateurs et cafetiers

Une partie du cortège noyée par les lacrymos

Vers la fin du défilé, plusieurs centaines de manifestants se sont dirigés vers la préfecture, qui était interdite d'accès par le dispositif des CRS. Les anti-pass ont tenté de faire pression sur les barrières, les secouant, et ont été repoussés par des jets de grenades lacrymogènes.

La préfecture assure que "près de 400 personnes ont dévié de l'itinéraire prévu et s'en sont pris violemment aux forces de sécurité", et que "pendant près de deux heures, elles ont essuyé de très nombreux jets de pierre, bouteille et engins explosifs assourdissants". Il n'y a pas de blessés dans les rangs des CRS. 4 personnes ont été interpellées, indique la préfecture.