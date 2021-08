Metz : encore près de 3.000 manifestants rassemblés contre le pass sanitaire

Mobilisation similaire à samedi dernier dans les rues de Metz. Selon les organisateurs, plus de 3.000 personnes ont défilé ce samedi pour dire non au pass sanitaire, qui continue progressivement à être mis en place. Dès lundi, il deviendra obligatoire dans les restaurants, les bars, les TGV et TER, ainsi que dans les maisons de retraite, et dans les hôpitaux, pour les patients qui ne sont pas en situation d'urgence.

Le Conseil constitutionnel dans le viseur de la foule

Jeudi, le Conseil constitutionnel a validé en grande partie le projet de loi instaurant le pass sanitaire, et de nombreux manifestants crient leur colère contre les "Sages", qu'une manifestante requalifie en "singes". "C'est lamentable, c'est triste pour le pays, et j'espère qu'on va enfin se soulever", rage Martine, qui assure qu'"ils ont été achetés". "_On sait bien que ce sont les potes à Macron_, Laurent Fabius [président du Conseil], Alain Juppé, ce ne sont pas des gens qui vont aller à l'encontre des décisions prises par notre petit monarque, ça c'est sûr", raille Valérie, infirmière en psychiatrie à Saint-Avold.

Le pass sanitaire à l'hôpital en travers de la gorge

Cathy, auxiliaire de vie à Hayange, est révoltée par l'obligation du pass pour les patients qui ne sont pas en situation d'urgence, dès lundi. Et elle assure que le tri s'y fait déjà :

On a même menacé des dialysés de ne plus leur faire des dialyses parce qu'ils n'avaient pas de vaccin. J'ai des témoignages de personnes chez qui je vais pour les soins, et on leur dit "si vous ne vous faites pas vacciner, au bout d'un moment vous n'aurez plus de dialyse". La dialyse c'est une urgence mais c'est ce qu'on leur a dit pour les obliger à se faire vacciner.

Brigitte, venue de Longwy, ne comprend pas qu'on ferme les portes des hôpitaux aux non-vaccinés, et fait un parallèle douteux: "_Pourquoi à ce moment-là est-ce qu'on ne refuserait pas les patients fumeurs quand ils ont un cancer du poumon?_", interroge cette femme au foyer. Quand on lui répond que le cancer ne se transmet pas comme le Covid, Brigitte répond de façon énigmatique : "On n'est plus dans le problème de la transmission là, on sait bien que les gens vaccinés transmettent le virus".

Détermination totale

Dans le cortège, on sent une détermination totale, alors même que la contrainte du pass sanitaire se précise. Valérie, qui ne pourra plus aller voir sa mère en EHPAD à cause de son opposition au pass, répond qu'"il faut faire des sacrifices", et qu'elle fera "des visios" avec sa maman.

Tous promettent déjà de revenir samedi prochain, pour tenter de faire plier le gouvernement. "On ne gagnera pas, ça c'est sûr, reconnaît toutefois l'infirmière, mais il faut au moins que le gouvernement comprenne qu'on n'est pas tous des moutons et qu'on n'est pas tous d'accord avec ce qu'il fait", insiste Valérie.