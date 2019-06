Metz : réfugiés et prêts à s'intégrer

Metz, France

"Je veux rester à Metz. Ici je me sens en sécurité". Malgré sa timidité, Adelina s'exprime dans un bon français. Cette jeune femme a fui l'Angola avec sa famille. Son compagnon a trouvé un travail de préparateur de commande, son fils est à l'école, la petite fille à la crèche. Ils vivent depuis quelques mois dans un appartement du Centre provisoire d'hébergement (CPH) de Metz. Adelina était étudiante dans son pays, elle aimerait devenir vendeuse. "C'est un peu difficile pour la langue. Mais j'apprends tous les jours, et ça va, je me débrouille."

Un sas pour les réfugiés

Comme elle, 50 personnes sont logées dans cette structure unique en Moselle. Le CPH a ouvert ses portes dans un immeuble du quartier du Sablon en mai 2018. Tous ont obtenu le statut de réfugiés (412 en Moselle en 2018 sur 4800 demande d'asile). Le centre leur offre un répit, un sas de quelques mois après leur passage en hébergement d'urgence et l'obtention de leur droit de rester en France.

Un accompagnement court, mais très fort

Ici, chaque famille a son appartement, son intimité. "Un moment pour se poser, et envisager leur avenir durablement ici" explique le responsable du CPH pour l'ADOMA Benjamin Lavandier. "Leur présence est de neuf mois en moyenne. On est sur accompagnement qui est très court, mais qui est très fort." Ainsi, les réfugiés sont aidés au quotidien dans leur recherche d'un logement, d'un travail. Ils bénéficient aussi d'activités de loisirs et culturelles et peuvent apprendre le français avec plusieurs structures partenaires. Et même si le recul sur l'expérience est encore un peu court, Benjamin Lavandier assure que plus de la moitié des familles qui étaient à l'ouverture du centre sont parties dans leur propre habitation, la plupart dans l'agglomération messine.

Un deuxième centre en Moselle

En visite au CPH à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, jeudi 20 juin, le Préfet de la Moselle Didier Martin a tenu à montrer que la France respectait ses devoirs envers les réfugiés. "Le gouvernement souhaite être très ferme en matière d'immigration en faisant repartir ceux qui ne peuvent pas rester sur le territoire national, et en même temps l'Etat souhaite accompagner les réfugiés qui ont la protection internationale en mobilisant des moyens supplémentaires." Ainsi, un deuxième centre de ce type devrait ouvrir en Moselle avant la fin de l'année 2019.