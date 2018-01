Metz, France

Nouvelle journée de galère dans le réseau de bus Mettis. Les transports de l'agglomération messine devraient être très perturbés ce lundi 15 janvier 2018, surtout de 6h 30 à 7h 30 et de 12h 30 à 13h 30.

Le personnel est en grève à l'appel de leurs syndicats UNSA, CGT, SUD, CFDT.

40% des chauffeurs devraient suivre le mouvement.

Ce n'est pas la première fois que le réseau est ainsi perturbé. Depuis le 18 décembre, les conducteurs font valoir leur droit de retrait. Ils réclament des revalorisations salariales ainsi que des conditions de travail décentes.

Pascal Villeboy est conducteur depuis 26 ans. Mais ce délégué CGT constate amèrement que la tâche est plus difficile aujourd'hui: "On conduit trois, quatre heures sans pause, sans pouvoir aller aux toilettes. Les bus sont toujours pleins et donc les gens s'en prennent à nous. Mais nous, on n'y peut rien". Et il anticipe le scénario du pire :" Un chauffeur pourrait craquer à cause de ces conditions...".

Les trois réunions précédentes entre la direction et les syndicats n'ont pas abouti à un éventuel compromis. La grève est reconductible jusqu'au 24 février. Les informations du trafic à retrouver sur le site Internet du Met'.