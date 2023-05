Metz : rue Serpenoise, la colonne de Merten a débuté son déplacement

Un chantier symbolique. Depuis le 28 avril, le chantier de déplacement de la colonne de Merten a débuté. Située à l'entrée de la rue Serpenoise, l'une des principales artères piétonnes et marchande de l'hypercentre ville de Metz, elle sera, dans environ un mois et demi, déposée quelques mètres plus loin.

Un transfert mené par la société Chanzy-Pardou, agissant pour le compte de la mairie de Metz, dans le cadre des travaux de réaménagement des rues Serpenoise et Ladoucette . "Afin de mener à bien cette opération, la contre allée circulable de la rue Winston Churchill sera fermée à la circulation du 03 au 05 mai 2023. Un plan de déviation sera mis en place pendant la durée des travaux et les cheminements piétons seront maintenus" écrit la ville de Metz dans un communiqué.

Impossible à manquer, la colonne de Merten est une copie de l'œuvre exposée au musée de la Cour d'or .