Metz : il retrouve 200 lettres jetées par un facteur dans la poubelle d’un immeuble

"Il y en avait entre 200 et 300, je le certifie." Cet habitant du Sablon à Metz est encore sous le choc, énervé de la découverte qu'il a faite ce mardi avec une autre habitante de son immeuble. Dans les poubelles, ils mettent la main sur des dizaines de lettres, "certaines datant de novembre", avec parfois une importance très haute. "Il y avait des analyses de sang, des contraventions, des lettres pour des petits-enfants", regrette-il.

Les lettres seront redistribuées

Immédiatement, il prévient l'agence postale du coin et dans l'heure, la direction envoie un agent récupérer la liasse. Cette dernière va être rapidement redistribuée à ses destinataires, avec un mot d'excuses de la Poste. "Ils m'ont prévenu qu'ils allaient porter plainte", confie l'habitant.

Effectivement, la Poste va déposer plainte à l'issue d'une enquête interne encore en cours. Elle précise qu'elle condamne fermement ce type de pratique et que le facteur concerné a été immédiatement licencié. Il s'agit d'un intérimaire de la plate-forme courrier de Metz qui exerçait depuis le 27 décembre dernier.

La Poste rappelle également que "tous les postiers (qu’ils soient en CDD, en CDI ou en intérim) prêtent serment et s’engagent solennellement au secret de la correspondance et à ne conserver aucun courrier ou colis. En cas de manquement, les contrevenants s’exposent à des sanctions : jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende".