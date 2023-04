Metz : ultra-droite et soutiens LGBT s'écharpent autour d'un concert de Bilal Hassani

Le chanteur Bilal Hassani, qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019 , donne un concert ce mercredi soir à Metz, dans le cadre de sa nouvelle tournée, le Théorème Tour . La salle choisie est l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains, attenante à l'Arsenal, un ancien édifice religieux désacralisé il y a bien longtemps. Mais des catholiques extrémistes appellent à se rassembler devant le bâtiment, un quart d'heure avant le début du concert. Un rassemblement non déclaré en préfecture.

ⓘ Publicité

Dans le même temps, plusieurs partis (LFI, EELV, PS, Génération.s) et associations ou collectifs qui défendent les droits LGBT appellent à manifester à 19 heures au pied de la colonne Merten, à quelques centaines de mètres de la salle de spectacle. Cette manifestation, elle, a bien été déclarée en préfecture.

Pourquoi cette polémique ?

Saint-Pierre-aux-Nonnains n'est pourtant plus une église depuis bien longtemps. Si l'édifice est souvent présenté comme une des plus anciennes églises de France, puisque sa construction remonte au IVe siècle, sa désacralisation remonte à 1556, soit il y a très exactement 467 ans. La basilique devient alors un entrepôt militaire, avant d'être cédée par l'armée à la ville de Metz au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946.

Le bâtiment, classé monument historique, accueille désormais, et depuis des années, des expositions et des concerts, de rock comme de chant grégorien. Il peut compter jusqu'à 280 spectateurs assis.

Le lieu n'a pas été choisi au hasard par Bilal Hassani qui voulait, pour cette tournée, se produire dans des lieux singuliers. Après Metz, il sera par exemple dans un château du Pas de Calais. Et il proposera un show différent à chaque date.

Pourquoi ce concert choque-t-il plus que les autres ? C'est la première fois qu'une telle bronca se fait entendre pour un concert à Saint-Pierre-aux-Nonnains.

Qui sont ceux qui crient au scandale ?

Le collectif Aurora Lorraine , qui appelle au rassemblement pour dénoncer le concert, parle de "menace" dont il faut "protéger" l'édifice, et qualifie les personnes LGBT de "cancer sociétal". Sur la messagerie cryptée Télégram, l'organisation, qui entend mener "un combat civilisationnel, culturel et social", incite ses partisans à appeler "poliment et avec courtoisie", la salle, la mairie de Metz et la préfecture de la Moselle, en diffusant leurs numéros de téléphone, pour empêcher cette "aberration".

Capture d'écran Telegram

L'organisation catholique intégriste Civitas, elle, fustige l'artiste "transsexuel" et dénonce une "profanation".

Des élus Rassemblement national mosellans, à l'image de Françoise Grolet, s'offusquent également de la date choisie, en pleine Semaine Sainte.

Ce n'est pas la première fois que la communauté religieuse traditionaliste se fait remarquer à Metz. En septembre dernier déjà, quand les Dragonnes avaient défilé dans la cathédrale Saint-Etienne, en ouverture de la saison de handball, une poignée de fidèles catholiques avaient organisé des chapelets de réparation dans la cathédrale. Ces prières, à genoux, sont censées réparer aux yeux de Dieu le péché commis. Les fidèles avaient été expulsés. Parmi eux, Cassandre Fristot, la jeune Mosellane qui avait défrayé la chronique lors des mobilisations anti-pass sanitaire en 2021, et qui avait été condamnée pour une pancarte antisémite .

Bill Hassani n'a pas souhaité réagir à cette polémique.

Le point sur les autorisations

Dans un communiqué, le maire de Metz, François Grosdidier, affirme qu'il n'interdira pas ce concert : "Jamais je ne pas capitulerai devant l'idéologie frontiste ou intégriste. (...) Metz est une ville ouverte au monde, aux artistes. Bienvenue à eux."

loading

La préfecture de la Moselle confirme ce mardi soir à France Bleu Lorraine qu'elle n'a reçu qu'une seule déclaration de manifestation, déposée dans les temps, ce lundi : il s'agit du rassemblement en soutien à Bilal Hassani. En revanche, la préfecture ne peut pas interdire un rassemblement pour lequel aucune déclaration n'a été déposée.

Au même moment en Alsace, le pasteur d'une église protestante de Strasbourg a porté plainte après avoir été menacé de mort dans des lettres lui reprochant d'avoir loué l'édifice pour un spectacle mêlant chant lyrique, danse et pole dance.