Metz : un boulanger reverse un euro pour les soignants du CHR à chaque galette des rois vendue

Se régaler avec une bonne galette des rois et faire une bonne action en même temps ! C'est ce que propose un boulanger messin jusqu'au 17 janvier. Cette année, Christian Haberey propose dans trois boulangeries (l'ARTisan du Pain à Ars-Laquenexy, boulangerie des Trois évêchés à Metz Queuleu et la pâtisserie Jean dans le centre-ville de Metz) "la galette du Merci". Le principe : pour chaque galette vendue, un euro sera reversé au comité d'entreprise du CHR de Metz Mercy pour soutenir le personnel soignant en première ligne face au covid.

On a envie de leur dire merci

"C'est pour aider et pour soutenir les soignants. On a fait des fêves un peu humoristiques, qui représentent des infirmiers et des infirmières. On a envie de leur dire merci, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, un petit peu comme les boulangers ! Et puis, c'est un clin d'oeil, puisque je n'ai pas eu l'occasion de les applaudir pendant le confinement, donc c'est ma manière à moi de les remercier", explique Christian Haberey. Le boulanger messin espère pouvoir reverser au moins 2.000 euros au comité d'entreprise du CHR. L'opération "galette du Merci", c'est jusqu'au dimanche 17 janvier.