Metz : une journée de solidarité pour les blessés de guerre de l'Armée de Terre ce samedi

Des militaires de la garnison de Metz ont participé ce samedi matin à une course en soutien aux blessés de guerre de l'Armée de Terre, à l'occasion de la journée nationale qui leur est consacrée ce 19 juin. Plusieurs associations d'aide et de soutien aux blessés avaient installé leurs stands à l'arrivée devant le Palais du gouverneur.

Ce genre d’événement est pour eux une façon de se rendre visible aux yeux des autres, car les traumatismes vécus sur le terrain sont parfois très difficiles à partager et à faire comprendre : « Ces moments-là permettent de rencontrer d'autres blessés, de pouvoir discuter entre nous. Nous ne sommes pas que blessés physiquement. Il y a aussi ce que l'on a vécu. On ne peut pas dissocier les deux. Ça nous permet de parler tous ensemble, c'est important », témoigne Luc, 34 ans, victime d'un grave accident d'avion lors d'un entrainement militaire en 2015.

Les blessures psychiques : invisibles et durables

Parmi les coureurs, certains sont considérés comme des blessés psychiques : ils peuvent être atteints d'un syndrome de Stress-Post-Traumatique par exemple.

La blessure psychique est peut-être la plus difficile à admettre, par les autres et par soi-même - Olivier

Ces blessures sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont moins visibles et plus durables selon Olivier, Lieutenant-Colonel en charge de la communication : « J'en veux pour exemple, un lieutenant-colonel de ma génération qui a été déclaré blessé psychologique il y a deux ans, alors que l’événement traumatique qui l'a marqué date de 1992. Donc il aura mis plus de 30 ans à admettre qu'il était blessé », explique-t-il.

Les "Brothers in Arms" regroupent des militaires ou d'anciens militaires passionnés de moto © Radio France - Natacha Kadur

L'accompagnement vers la reconstruction dépasse le simple cadre de la réparation physique, et s'appuie notamment sur le travail et l'accompagnement des associations d'anciens militaires.

C'est le cas des Brothers in Arms, un groupe d'amateurs de moto présents lors de cette journée à Metz : « ça nous permet de poursuivre notre engagement mais aussi de soutenir nos camarades qui ont été blessés, et de partager le plaisir de rouler à moto », témoigne Pablo, pilote d'hélicoptère.

Après la course, une remise de médailles des blessés a été réalisée en comité restreint, en présence du gouverneur militaire de Metz.