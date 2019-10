Metz : une ristourne triplée de stationnement testée pour 3 mois

Metz, France

Réduire les frais de stationnement en ville, c'est l'objectif de la fédération des commerçants avec sa nouvelle opération. Elle démarre cette fin de semaine, ce samedi 2 novembre avec la carte "Bonjour Metz", une carte de paiement qui offre des ristournes sur le parking. Pendant une phase test de 3 mois, du 2 novembre au 31 janvier, ces ristournes vont être multipliées par 3, avec le soutien de la fédération des commerçants et la ville de Metz. Ce sera désormais 3 euros de stationnement offerts dès 30 euros d'achat dans un commerce partenaire, au lieu de 1 euro auparavant.

Il existe actuellement un peu plus de 100 commerces adhérents (sur plus de 500 commerçants à Metz). Et le système fonctionne pour toutes les places payantes dans la rue et dans tous les parkings souterrains de la ville (ça ne fonctionne pas pour le parking Coislin). Une initiative "pour attirer plus de consommateurs en centre-ville", explique Isabelle Toufanie, directrice du grand magasin Le Printemps, partenaire de la carte Bonjour Metz depuis 3 ans.

Le créateur de la carte, Sandro Di Bernardi, de la société Mobiwoom voudrait doubler le nombre d'adhérents "pour atteindre l'obiectif de 200 commerces adhérents". L'offre de 3 mois qui démarre le 2 samedi 2 novembre sera évaluée pour être peut-être pérennisée précise la fédération des commerçants. La carte "Bonjour Metz" est à demander gratuitement chez les commerçants, dans les parkings partenaires et à l'office de tourisme.