Metz : une vingtaine de migrants ont passé la nuit dans la rue

Quinze jours à peine après le démantèlement du camp de demandeurs d'asile de l'avenue de Blida, une quarantaine de personnes se sont à nouveau installés au même endroit à Metz. Parmi eux, des enfants, dont des nourrissons. La moitié de ces migrants a pu être relogée pour la nuit.

Une quarantaine de migrants, originaires pour la plupart d'Arménie et d'Ouzbékistan, se sont installés ce vendredi 1er décembre en fin de journée avenue de Blida, à Metz, juste en face des TCRM-Blida. Autour de feux de camp, plusieurs familles, certaines avec enfants et nourrissons. Le Samu social a pu en prendre en charge une moitié vers 22h et les a placés dans un lieu d'hébergement d'urgence pour une nuit. L'autre moitié, elle, est restée dans la rue, elle y était toujours à 00h30, alors que la température approchait les 0°C.

Il y a quinze jours à peine, à quelques centaines de mètres de là, le camp de demandeurs d'asile de l'avenue de Blida était démantelé par l'Etat. Près de 800 personnes s'y entassaient et ont été relogés dans différentes structures, un peu partout en France.