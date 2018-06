Meurthe-et-Moselle, France

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a médaillé 14 policiers ce lundi à la préfecture à Nancy. Un signe de reconnaissance pour des actes de bravoures pendant des missions de sauvetage effectuées dans le département.

"Quand on entend des appels au secours on ne réfléchit pas, on y va"

Parmi les médaillés, Christelle Liottard est intervenu sur un incendie dans un immeuble nancéien en 2016. La policière escalade la façade du premier étage pour regarder à travers les volets après avoir constaté que l'appartement renfermait une fumée opaque. Elle donne l'alerte à l'un de ses collègues pour envoyer du renfort mais, pas le temps de les attendre, puisque l'une des voisines les prévient que l'occupant de l'appartement est toujours à l'intérieur. Après avoir défoncé la porte et sorti l'occupant, la policière et ses collègues évacuent la vingtaine d'habitants encore présents dans l'immeuble.

Dans ces moment-là on se dit simplement qu'il faut y aller, c'est l'adrénaline. Des vies sont en jeu, on ne pense pas à notre famille, on pense qu'il faut sauver des vies." Christelle Liottard - policière

Christophe Caverzasi est aussi intervenu sur un incendie dans une maison à Joeuf en juin 2017. Arrivé sur les lieux le policier et ses collègues entendent des cris d'appel au secours. "Quand on est intervenu il y avait des flammes partout. On décide d'y aller sans réfléchir avec les collègues. On a formé une chaîne humaine et on a été chercher la personne qui était quasiment inconsciente pour ensuite la tirer de force à l'extérieur" se souvient le policier qui ajoute "quand on entend des appels au secours dans ces cas-là, on ne réfléchit pas, on y va".

Sauvetage in extremis lors d'une tentative de suicide

Certains policiers présents ont aussi été récompensé pour avoir empêché des tentatives de suicide. Le brigadier-chef au commissariat de Nancy, David Didier a, avec un collègue, retenu un homme sur le viaduc Louis-Marin à côté du parc de la Pépinière. "Il était passé derrière le parapet. Il a fallu agir rapidement" raconte le policier qui, avec son collègue, se sont rapproché discrètement de l'homme qui se tenait face au vide. Ils l'ont ceinturé et maintenu jusqu'à l'arrivée des pompiers."On était satisfait de cette intervention qui aurait pu mal tourner puisqu'il aurait pu se jeter en nous voyant"