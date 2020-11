Partout en France, les bénévoles de la Banque alimentaire vous attendent pour leur grande collecte d'automne ce vendredi et ce samedi devant les grandes surfaces. En Meurthe-et-Moselle, ils sont 2000 à se mobiliser pour recueillir vos dons.

Meurthe-et-Moselle : 2000 bénévoles mobilisés pour la collecte de la Banque alimentaire aujourd'hui et demain

Conserves, plats préparés, petits pots pour bébés, pâtes, produits d'hygiène : tous les dons seront les bienvenus ce vendredi et ce samedi pour la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle. Comme partout en France, elle organise sa grande collecte d'automne. 2.000 bénévoles sont mobilisés pendant ces deux jours dans le département devant une centaine de magasins.

Une collecte qui revêt une importance particulière cette année. "Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire et économique", souligne Philippe Julien, président de la Banque alimentaire de Nancy et Meurthe-et-Moselle.

On sait malheureusement que des gens vont perdre leur emploi et que l'aide alimentaire va sans doute s'accroître dans les semaines et les mois à venir - Philippe Julien

Des dons d'autant plus nécessaires que la collecte du printemps de la Banque alimentaire n'a pas pu se tenir, en raison du premier confinement. "Cette collecte de printemps est moins importante en volume que celle-ci mais ce sont quand même 30 tonnes de denrées qui arrivent dans nos stocks", rappelle Philippe Julien. "De plus, lors de ce premier confinement où tout a été arrêté assez brutalement, bon nombre d'associations étaient fermées et nous avons été mis à contribution pour confectionner des colis d'urgence. 70 à 80 tonnes de colis d'urgence qui ont entamé nos stocks."

Les produits collectés par la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle sont ensuite redistribués à 84 associations caritatives ou CCAS (Centres communaux d'action sociale) partenaires. Cette année, il est aussi possible de faire un don dématérialisé via le site : monpaniersolidaire.org