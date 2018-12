Meurthe-et-Moselle : bientôt des maisons pour colocation entre seniors

Meurthe-et-Moselle, France

Ni maison de retraite, ni Ehpad. Six établissements d'un nouveau genre vont être construits d'ici trois ans en Meurthe-et-Moselle. Ce jeudi, une convention a été signée entre le conseil départemental et l'entreprise "Ages & Vie" pour faire sortir de terre des maisons pour colocation entre seniors.

Elles seront constituées de petits studios et pièces à vivre communes pour accueillir chacune huit personnes âgées en perte d'autonomie ou handicapées, aidées par trois auxiliaires de vie. Ces maisons seront construites à Badonviller, Baccarat, Cirey-sur-Vezouze, Dieulouard, Domgermain et Valleroy.

Lien social et intimité

"C'est un grand appartement de 300m2 dans lequel chacun a un espace individuel de 30m2, ajoute Simon Vouillot, cofondateur d'"Ages & Vie". Puis des espaces communs avec une grande cuisine, salon et séjour. Ce qui permet à chacun d’être dans des espaces privés ou partager des moments avec les autres." Un complément, selon lui, à la maison de retraite ou l'Ehpad qui ne peut pas couvrir tous les besoins.

"Ces personnes sont chez elles, estime Charles-Antoine Pinel, directeur général de Korian France Seniors, dont "Ages et Vie" est la filiale. Et elles ont un lien social. Elles peuvent le matin aller faire les courses et faire les repas ou si elles le souhaitent rester dans leur environnement et recevoir leurs proches."

Le chantier de la première maison de ce genre débutera normalement l'année prochaine à Baccarat.