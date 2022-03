Meurthe-et-Moselle : Chaynesse Khirouni demande le réexamen du cas d'Oumar Dembélé, menacé d'expulsion

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s'engage personnellement contre l'expulsion d'un ressortissant malien. Oumar Dembélé, c'est ce jeune licencié au Nancy Athlétisme Métropole placé en centre de rétention à Metz depuis le 14 janvier. Un jeune homme très impliqué dans la vie du club, arrivé mineur en France mais qui aurait selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle présenté des faux justificatifs pour obtenir un titre de séjour en France à sa majorité. Environ 200 personnes avaient manifesté pour le soutenir fin janvier devant la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Ces proches craignent qu'il soit expulsé ce vendredi vers le Mali où il n'a plus d'attaches, un pays aux mains désormais d'une junte militaire. Oumar Dembélé suivi par les services du Département en tant que mineur isolé puis avec un contrat jeune majeur. La présidente du conseil départemental Chaynesse Khirouni demande au préfet un réexamen de sa situation : "Je me situe sur le plan de sa capacité à démontrer son intégration. Une grande mobilisation s'est engagée avec son club d'athlétisme, ses proches, une pétition a recueilli plus de 35 000 signatures. On peut reconsidérer sa situation au regard de sa capacité d'intégration".

Les valeurs ne doivent pas être à géométrie variable"

Pour Chaynesse Khirouni, pas question d'opposer l'accueil des réfugiés ukrainiens à celui d'autres populations. D'ailleurs, le Département travaille sur l'accueil d'Ukrainiens ayant fui les combats et a débloqué des financements. Mais il faut ouvrir les bras quels que soient les pays concernés pour Chaynesse Khirouni : "lorsqu'on évoque les valeurs de la France, les valeurs d'accueil, il faut qu'on puisse le démontrer pour tous les réfugiés quels que soient les pays concernés par les guerres et les difficultés. Si on souhaite démontrer que la France est humaniste et qu'elle porte ses valeurs, elles ne doivent pas être à géométrie variable."

Interrogée, la préfecture de Meurthe-et-Moselle a refusé de confirmer ou d'infirmer l'expulsion évoquée ce vendredi par les proches d'Oumar Dembélé.