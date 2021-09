Le Secours populaire 54 recrute des conseillers numériques itinérants pour lutter contre la fracture numérique

Consulter ses comptes, remplir sa déclaration d'impôts, répondre à une offre d'emplois, passe de plus en plus par une connexion internet. Les dernières périodes de confinement ont montré également toute l'importance d'être équipé en numérique mais aujourd'hui encore environ un quart de la population, les plus âgés, et les plus fragiles est écarté de ce monde connecté. C'est la raison pour laquelle le gouvernement finance depuis cet été le recrutement de 4000 conseillers numériques via des associations.

En Meurthe et Moselle, le Secours populaire a recruté 2 conseillers, l'un pour le Nord du département et l'autre pour le Sud. Depuis une quinzaine de jour, équipés d'une camionnette baptisée Solidaribus, ils se déplacent de communes en communes pour aller vers ce public déconnecté.

Christophe Ceylan, l'un des deux conseillers numériques recrutés par le Secours populaire de Meurthe et Moselle s'est rendu cette semaine à Neuves-Maisons où certains habitants avaient pris rendez-vous pour se faire aider dans leurs démarches administratives.

Parmi eux, Mireille, 74 ans, elle n’aurait manqué le rendez-vous pour rien au monde. Elle absolument besoin d’une attestation sur son compte « Améli » mais elle ne dispose pas d’ordinateur et reconnait volontiers qu’elle n’y connait rien en matière de numérique «Mon fils a déjà essayé de m’expliquer mais ça parait très compliqué, je n’ai plus l’âge de m’y intéresser»

Christophe Ceylan, l'un des deux conseillers numériques du Secours Populaire en Meurthe et Moselle © Radio France - Mohand Chibani

Je ne fais pas à leur place, je leur apprends à faire

Le service est tout nouveau, Christophe Ceylan, a besoin de se faire connaître auprès des mairies et de la population pour organiser ses tournées mais il est sûr de répondre à un besoin crucial. « Cela fait quelques années déjà que l’Etat dématérialise ses services et ça va aller désormais de plus en plus vite. Or on se rend compte qu’il reste encore beaucoup de citoyens qui soit ne maitrisent pas les outils numériques, soit ne sont pas équipés. C’est ce qu’on appelle la fracture numérique et c’est la raison pour laquelle l’Etat finance le recrutement de 4000 conseillers numériques sur tout le territoire français. Pour ma part, j’ai été recruté par le Secours Populaire de Meurthe et Moselle et nous avons fait le choix de l’itinérance. Je suis équipé d’un solidaribus et je vais sillonner les communes du sud du département pour aller au plus près de ces populations qui ont besoin d’aide pour se connecter et effectuer leurs démarches administratives sur internet. Je ne fais pas à leur place, je leur explique et je leur apprend à faire seul »

Une discrimination dans l'accès aux services publics ?

Cela fait plusieurs années que le Secours populaire dénonce cette fracture numérique et organise régulièrement des permanences d'aide à l'apprentissage du numérique mais lorsque le gouvernement a annoncé son plan de recrutement de conseillers numériques dans le cadre du plan France Relance, l'association a déposé un dossier. Une opportunité que ne voulait surtout pas rater Jocelyne Diaz, secrétaire générale de l'antenne du Secours populaire de Neuves-Maisons « Les démarches auprès de la CAF ou des impôts, demander une attestation aux ASSEDIC, commander une vignette crit’Air, bref aujourd’hui c’est ça notre quotidien et si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou si vous ne savez pas vous en servir, vous allez vivre un véritable enfer. Les annonces gouvernementales d’aller vers le tout numérique, on peut le comprendre mais laisser un certain nombre de personnes au bord du chemin, c’est insupportable et c’est la raison pour laquelle nous nous sommes réjouis de pouvoir recruter des conseillers numériques pour venir en aide à cette population. Ça nous paraitrait antidémocratique d’admettre qu’il existe une discrimination dans l’accès à l’administration »

Pour tous renseignements ou réservation vous pouvez appeler la fédération du Secours populaire en Meurthe et Moselle au 03 83 51 78 26

Ou directement l'un des deux conseillers numériques

Pour le Nord de la Meurthe et Moselle : 07 60 27 19 19

Pour le Sud de la Meurthe et Moselle : 06 11 71 57 21