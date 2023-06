Meurthe-et-Moselle : des difficultés de téléphone et de connexion pour 5 000 clients de l'opérateur Orange

Dégradation du service mobile, internet et du téléphone : 5 000 clients d'Orange habitant au sud ouest de Nancy rencontrent des problèmes de connexion depuis mercredi 14 juin. Une trentaine de communes sont concernées.

ⓘ Publicité

"Un important dérangement collectif est en cours suite à des travaux sur un chantier tiers", fait savoir l'opérateur. En l'occurrence le chantier de réfection de la voie du tram de Nancy. Plus de dix câbles de transport cuivre et fibre ont été endommagés au croisement de la rue de Remich et de l'avenue du Général Leclerc à Vandœuvre-lès-Nancy.

Les équipes techniques sont sur place pour réparer mais ce jeudi encore, d'importantes perturbations sont constatées, comme à Neuves-Maisons où certains clients ne peuvent plus effectuer de retraits au distributeur automatique ou payer avec leur carte bancaire en magasin. Les travaux de rétablissement sont conséquents, prévient Orange qui ne fournit pas pour le moment de délai de reprise.