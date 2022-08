Meurthe-et-Moselle en "crise" sécheresse : des rassemblements festifs annulés ce week-end du 15 août

Depuis le début du mois de juillet, les pompiers de Meurthe-et-Moselle sont intervenus pour 231 feux de végétation et deux feux de forêt, selon la préfecture qui pour "prévenir les risques de feux" pendant ce long week-end du 15 août prend une série de mesures d'interdiction.

Depuis ce vendredi 12 août, "compte tenu de la situation hydrologique du département", la préfecture de Meurthe-et-Moselle, place les zones "Moselle aval orne Nied et Seille" et "Moselle amont et Meurthe" en situation de "crise" sécheresse. Une décision qui a pour conséquence de nouvelles mesures de restriction en eau.

Depuis le début du mois de juillet, les pompiers de Meurthe-et-Moselle sont intervenus pour 231 feux de végétation et deux feux de forêt, soit une superficie totale évaluée à 110 hectares.

C'est dans ce contexte de grave sécheresse, une "situation inédite", et pour "prévenir les risques de départ de feu ainsi qu’une suractivité du SDIS, le Service départemental d'Incendie et de Secours" qu' Arnaud COCHET, le préfet de Meurthe-et-Moselle, annonce plusieurs mesures pour le long week-end du 15 août :

- interdiction des rassemblements festifs à caractère musical, ainsi que de la circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d’un rassemblement festif musical (du 13 août au 16 août 2022 à 8h00),

- interdiction de l’usage et du tir de feux d’artifices (du 13 au 19 août à 8h00),

- interdiction des feux de type bûcher, feux de la Saint-Jean (du 13 au 19 août à 8h00),

- interdiction de l’usage du feu festif (de type feux de camp ou barbecue) en milieu naturel (du 13 au 19 août à 8h00),

- interdiction d’utilisation d’outils générateurs d’étincelles dans et à proximité d’un milieu naturel (du 13 au 19 août à 8h00),

- interdiction de faire un feu en forêt, y compris pour les ayants droits (du 13 au 19 août à 8h00),

- interdiction de tout brûlage des résidus agricoles (du 13 au 19 août à 8h00).

Les autorités en appellent "à la responsabilité de chacun" et préviennent que des contrôles seront en place dès ce week-end.