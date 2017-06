Meurthe-et-Moselle : et si une baguette de pain vous donnait envie de devenir sapeur-pompier volontaire ?

Le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle lance une campagne originale pour susciter des vocations de sapeurs-pompiers volontaires. Comme support de communication, il utilise les sacs à pain. 50.000 pochettes ont été imprimées et sont distribuées actuellement.

"Nous sommes technicien, mère au foyer, infirmière, agriculteur ou encore étudiant. Nous sommes aussi sapeurs-pompiers volontaires. Pourquoi pas vous ?" C'est peut-être ce que vous lirez ce week-end sur la poche en papier de votre baguette. 50.000 sacs à pain ont ainsi été imprimés pour susciter de nouvelles vocations chez les sapeurs-pompiers volontaires.

Matthew Sand, sapeur-pompier volontaire et Lionel Robert, en charge du volontariat au SDIS 54 © Radio France - Isabelle Baudriller

Le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS 54) s'inspire en fait de la campagne qui a déjà été menée dans le Gers et l'Ariège. Il cherche à "recruter" en particulier dans les casernes de Cirey-sur-Vezouze, Pompey, Haroué, Viterne ou encore Champenoux. "Il s'agit de renforcer les effectifs dans les centres de secours ruraux. Mais nous ne sommes pas en situation de carence grave", explique le capitaine Lionel Robert, en charge du volontariat pour le SDIS 54.

Actuellement, nous sommes sur un système de mutualisation : une caserne peut renforcer l'autre en cas de besoin" - le capitaine Lionel Robert

Les 2.200 sapeurs-pompiers volontaires du département représentent plus de 80% de l'effectif total. Parmi eux : Matthew Sand, 23 ans, agent territorial à Norroy-lès-Pont-à-Mousson. Paysagiste de formation, il travaille aux espaces verts du village et sait qu'il peut être sollicité à tout moment. "Je peux me libérer sur le champ grâce à une convention signée avec le maire. Si je me fais biper, je pars directement pour mon centre de secours, à Vandières."

Un bip pour signaler sa disponibilité en temps réel © Radio France - Isabelle Baudriller

La majorité des employeurs accordent des disponibilités pour les sapeurs-pompiers volontaires, selon le capitaine Robert. "C'est un partenariat gagnant-gagnant. L'employeur bénéficie d'un pompier formé au sein de son entreprise et de notre côté, nous gagnons de la disponibilité au sein du SDIS, en particulier pour les interventions en journée". Au-delà de cette campagne de promotion sur les sacs à pain, les sapeurs-pompiers vous donnent rendez-vous au château de Lunéville le samedi 24 juin à l'occasion de leur fête nationale. Un stand d'information sera consacré au volontariat.