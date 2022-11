Meurthe-et-Moselle : la baguette de tradition "mérite" son inscription au patrimoine mondial de l'humanité

La baguette tradition va-t-elle être inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco ? L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Rabat (Maroc), doit se prononcer ce mardi sur la candidature de la France. La baguette de pain de tradition française pourrait ainsi devenir patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Ce que souhaite au plus haut point Jérôme Kieffer, artisan-boulanger installé depuis dix ans au Fournil du Banban à Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle). Chaque jour, il vend environ 300 baguettes dont 220 traditions. Il faut le voir tenir ses baguettes tradition dans ses bras comme un bébé. Il faut aussi l'entendre parler du savoir-faire et des caractéristiques de cet emblème français.

"On a une baguette longitudinale, scarifiée sur sa surface pour canaliser les gaz", décrit-il. "On a ensuite une couleur de croute cuite. Si on veut développer les arômes, on a intérêt à ce que ce soit bien cuit. Quand on la presse, on sent le croustillant de la baguette fraîche, caractéristique du pain français." Intarissable également sur l'alvéolage de la mie, signe d'une bonne fermentation.

Une baguette de tradition se reconnaît à sa mie bien alvéolée © Radio France - Isabelle Baudriller

Une histoire d'amour avec le pain qui dure : "On a calculé avec ma femme [Aurélie Alix, NDLR]. L'année prochaine, j'arriverai sur ma trentième année dans ce métier qu'on aime passionnément ! J'ai envie de continuer le plus longtemps possible de façon à transmettre aux jeunes générations, à mes enfants. Pérenniser le bon goût, c'est très important".

Nul doute pour Jérôme Kieffer, la baguette de tradition française mérite son inscription au patrimoine de l'humanité. "Les Japonais notamment sont très très friands de ce savoir-faire", explique-t-il,

Farine de qualité supérieure, eau, sel, levure ou levain. Rien de plus dans cette baguette tradition définie par un décret datant de 1993. L'année où Jérôme Kieffer a entamé son apprentissage en boulangerie. "Je suis un enfant de la tradition française !", lâche-t-il avec le sourire.