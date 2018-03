La nationale 4 en Meurthe-et-Moselle sera coupée à la circulation mercredi 14 mars entre la sortie de Blâmont et le giratoire de Gogney. La préfecture prévient de l'organisation d'un exercice de sécurité civile de 15h30 à 23 h. Des déviations seront en place

Meurthe-et-Moselle, France

La préfecture de Meurthe-et-Moselle prévient dans un communiqué de l'organisation d'un exercice de sécurité civile le mercredi 14 mars sur la nationale 4. Les équipes mobilisées vont intervenir sur le scénario d'un accident de la route impliquant plusieurs véhicules légers et deux mini-bus à la sortie Blâmont et le rond point de Gogney. Pour cet exercice, les autorités indiquent que la RN4 sera coupée à la circulation ce mercredi 14 mars de 15h30 à 23h entre la sortie de Blâmont et le giratoire de Gogney.

Des déviations seront en place :

-En provenance de Nancy direction Strasbourg, vous devrez quitter la nationale 4 au niveau de l'échangeur de Blâmont et emprunter successivement la RD7 et la RD 400 pour rejoindre la RN4 à hauteur du giratoire de Gogney

-En provenance de Strasbourg en direction de Nancy, vous quitterez la RN4 au niveau du giratoire de Gogney et emprunterez la RD 400 , puis la RD7 pour rejoindre la RN4 à hauteur de l'échangeur de Blâmont.