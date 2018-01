Cela fait trois ans que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle propose aux bénéficiaires du RSA des activités sportives gratuitement, en partenariat avec les travailleurs sociaux locaux.

A la Maison des associations de Lunéville, après l'équitation et le tir à l'arc : place au tennis de table ! Un sport qui plaît à cette dizaine de joueurs amateurs, eux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une licence.

Après ces dix séances de tennis de table, le centre communal d'action sociale de Lunéville envisage de proposer aux bénéficiaires de faire de la gym. Autant d'activités qui leur permettent de se vider la tête, comme en témoigne Ramdam :

Quand on est au RSA, on se sent très seul. La plupart d'entre nous, on ne sort pas beaucoup donc cela nous fait du bien. Cela me permet de ne pas être renfermé sur moi-même."