Meurthe-et-Moselle : le nageur handisport Théo Curin devient chroniqueur télé et... mannequin !

Lunéville, France

On le connaît comme champion de natation, le voici aussi chroniqueur pour la télévision et mannequin ! Le Lunévillois Théo Curin, vice-champion du monde du 200 mètres et 100 mètres nage libre et 4e aux derniers jeux paralympiques de Rio, sera la vedette d'une campagne de publicité d'une marque de cosmétique pour homme qui débute lundi 9 septembre sur les réseaux sociaux.

A 19 ans, il devient aussi chroniqueur pour "Le magazine de la Santé" sur France 5. Le dernier mardi de chaque mois, Théo Curin parlera des bienfaits du sport, lui qui est amputé des quatre membres après avoir contracté la méningite à l'âge de 6 ans. La première est programmée le 24 septembre.

Je vais présenter des parcours assez extraordinaires de gens inspirants, qui ont utilisé le sport comme outil de résilience après une maladie, un accident ou un problème de la vie lambda. Je ne parlerai pas que du handicap et c'est ce que j'apprécie. C'est excitant et c'est beaucoup de fierté !" - Théo Curin

Théo Curin n'oublie pas d'être nageur : il participe aux mondiaux de natation handisport qui s'ouvrent à Londres lundi 9 septembre.