Meurthe-et-Moselle : le nombre de distributeurs de billets a baissé de 10 % en trois ans

Le nombre de distributeurs de billets a baissé de 9,8 % en Meurthe et Moselle entre 2016 et 2019.

Meurthe-et-Moselle, France

Avez-vous un distributeur dans votre commune ? En Meurthe-et-Moselle, sur 592 communes, seules 70 possèdent un ou plusieurs distributeurs de billets, soit seulement 11,8 % des communes. Aujourd'hui, cela représente 30 % de la population de Meurthe-et-Moselle qui ne possède pas de moyen de retrait dans sa commune.

Minorville, commune la plus éloignée de tout distributeur de billets

Cette situation ne va pas en s'arrangeant : entre 2016 et 2019, le nombre de distributeurs dans le département est passé de 593 à 517, soit une baisse de 9,8 %. Une baisse bien supérieure à celle observée sur l'ensemble de la France (-5,3 %)

Aujourd'hui, la commune de Meurthe-et-Moselle la plus éloignée de tout distributeur de billets est Minorville, dans le Toulois. Il faut parcourir plus de 20 kilomètres pour atteindre Toul, commune équipée la plus proche. La plus grosse ville qui ne compte aucun distributeur de billets en Meurthe-et-Moselle est Bouxières-aux-Dames (4.189 habitants).

"Il faut un meilleur maillage des distributeurs sur le territoire", Jean-François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle

Enfin, le temps de trajet moyen (en voiture) entre une commune qui ne possède pas de distributeur et une commune équipée est de 9,6 minutes dans notre département. C'est plus élevé que sur l'ensemble de la France (8,3 minutes).

Une inégalité de traitement du territoire pour le sénateur Jean-François Husson (LR), qui a écrit vendredi 14 février au ministre de l'Économie Bruno Le Maire : "Je ne veux pas lâcher cet objectif d'avoir un meilleur maillage des banques et des distributeurs sur le territoire. Ne pas avoir de distributeur proche de soi n'empêche pas de vivre, mais ce n'est pas acceptable !"